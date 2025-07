Justicia cifra en un solo juez y 28 fiscales el seguimiento de la huelga realizada a principios de julio

Ni el 70% que decían los convocantes, ni el 28%, de Justicia. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha informado este jueves que solo un juez y 28 fiscales han comunicado que hicieron huelga contra las reformas legislativas en materia de Justicia que tiene en marcha el Gobierno, por lo que solo a ellos se procederá a descontar los tres días de paros que todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las más próximas al Ejecutivo, desarrollaron entre el 1 y el 3 de julio.

Según Justicia, estas 29 personas comunicaron oficialmente su participación: el magistrado, a la gerencia territorial del ministerio, y los 28 fiscales se lo notificaron a la Fiscalía General del Estado. Añade que hubo un segundo juez que informó también por gerencia de que había secundado los paros, pero que se declaró en servicios mínimos, por lo que no se le descontará la parte proporcional del salario.

Conforme a la información oficial obtenida por el ministerio, el Consejo General del Poder Judicial y la fiscalía, el número de personas que secundaron el paro y a quienes se les practicará la correspondiente deducción salarial son: un juez de un total de 6.259 (un 0,01%), y 28 fiscales de un total de 3.185 (un 0,87%), de los cuales 19 lo secundaron tres días, uno lo secundó dos días y ocho, un solo día. Las cifras discrepan de las que durante los paros ofreció el propio ministerio, que situaba en torno al 28% unos seguimientos que las asociaciones de jueces y fiscales elevaban a tres de cada cuatro jueces el primer día.

Comunicar, sí o no

En una nota de prensa, el ministerio que diseñó las reformas contra las que protesta la inmensa mayoría de ambas carreras señala que el derecho a huelga implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora, entre los que figura su comunicación al organismo pagador, ya que "la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período".

No obstante, esa comunicación no está tan clara como sostiene el ministerio para los jueces, que entienden que eso es una obligación del pagador, pero no del trabajador, y que obligarle a hacerlo recorta sus derechos. En este sentido, recuerdan que en 2018 se descontó sin problemas la participación, porque el Consejo cuenta con medios para saber quién secundó o no la huelga.

En junio, ante la inminencia de la convocatoria, el ministerio solicitó al Consejo y a la Fiscalía General del Estado que se le informase de los jueces y fiscales que no acudían a su puesto de trabajo entre el 1 y el 3 de julio para conocer el seguimiento de la convocatoria y detraer el salario de quienes la secundasen. El problema es que ambos organismos declararon que el ejercicio de la huelga no estaba regulado para ambos colectivos y no establecieron un cauce de comunicación, a diferencia de como se había hecho en anteriores convocatorias, al menos, en la de 2018.

Así, a 31 de julio, según el ministerio, el CGPJ le ha informado de que no había recibido ninguna notificación de jueces y magistrados que hubieran realizado el paro y Fiscalía General de la participación de 28 personas. El ministerio, por su parte, a través de las gerencias territoriales, ha recibido la información de dos personas.