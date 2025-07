Illa carga contra el PP por la financiación: "Descalifican la propuesta porque la emite Catalunya, no por su contenido"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, mantiene que los acuerdos que suscribió para su investidura "se cumplen y se seguirán cumpliendo", aunque admite que hay algunos, como el nuevo modelo de financiación para Catalunya, son más complejos que otros. En declaraciones a los periodistas desde China, donde se encuentra de viaje oficial, ha querido lanzar un mensaje no solo a ERC, sino también al PP, por su dura oposición a la renovación de un modelo caducado.

"El ruido lo provocan otros [no ERC], los que no ponen ninguna propuesta sobre la mesa y solo saben descalificarla. Me da la impresión muchas veces de que la descalifican por quién la emite, que es Catalunya, y no por el contenido de la propuesta que estoy seguro que muchos de ellos ni han estudiado", ha asegurado. Aunque no ha querido mencionar de forma explícita a las filas lideradas por Alberto Núñez Feijóo, no ha dudado en cargar contra el partido de forma velada por azuzar la confrontación en esta materia y por no poner sobre la mesa la renovación de un modelo que debía haber sido renovado en 2014.

A los republicanos ha querido tranquilizarles señalando que el principio de ordinalidad es "fundamental" y que no renunciará a ello. "Tenemos un acuerdo que todos conocen y la ordinalidad es una pieza fundamental de este acuerdo y trabajamos en esta dirección [...] No hay nadie que, si se encontrase en la posición en la que se encuentra Catalunya, no lo defendería", ha justificado, ya que Catalunya es la tercera comunidad que más recursos aporta, pero la decimocuarta a la hora de recibirlos: "Queremos ayudar, queremos ser solidarios, pero esto no nos tiene que poner en peor posición relativa".

Ahora bien, también les ha pedido comprensión -aunque ha dicho que entiende su "actitud exigente"-, porque el asunto es complejo y levanta ampollas en otras comunidades. "Es un aspecto complejo que genera mucha inquietud en muchos territorios de España", ha insistido.

Illa confía en que la propuesta se concrete en las modificaciones legislativas que prepara el Gobierno, y que después deberán ser avaladas por el Congreso, para que Catalunya pueda ir recaudando algunos impuestos de forma conjunta con la agencia estatal. En paralelo, continuará con su gira por las autonomías para tratar de ganar adeptos a una financiación que cree que beneficia a otros territorios y a los que quiere implicar para que el sistema quede del todo renovado.

Los cimientos del nuevo modelo

En la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada el 14 de julio en el Palau de la Generalitat se acordó la arquitectura del nuevo modelo de financiación singular para Catalunya y el sistema de gestión tributaria. Pero, aunque en el pacto de investidura quedaba claro que "las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, tienen que mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben", en el acuerdo de la comisión solo aparecía este concepto en el preámbulo y no en los puntos del acuerdo, aunque se señalaba que es una "condición necesaria" del nuevo sistema para que quede blindado. Lo que sí se concretó en los dos textos es la solidaridad interterritorial, una aportación que se reclamó que sea "explícita y transparente", calculada con criterios "objetivos".