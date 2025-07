El PP y el Consell exigen a Sánchez y Morant destituir a José María Ángel como comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana y el PSPV se emplaza a sus explicaciones

El PPCV ha pedido tanto a Pedro Sánchez como a Diana Morant la destitución de José María Ángel de las responsabilidades que ostenta tanto en el Gobierno de España, en el que es comisionado para la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia, como de presidente del PSPV después de que Antifraude crea probado que el dirigente socialista habría falsificado su título universitario beneficiándose así de un sueldo mayor dentro de la escala funcionarial en la Diputación de Valencia, una reclamación a la que se ha sumado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana Camarero.

"No puede estar al frente de la reconstrucción ni al frente de un partido político un supuesto farsante", ha señalado este martes el síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, exigiendo directamente la destitución a Sánchez y Morant, máximos responsables del Ejecutivo central y de la federación valenciana, una reclamación ante la que el portavoz del PSPV, Jordi Mayor, le ha pedido "prudencia", ha emplazado cualquier decisión a las explicaciones que dé Ángel y ha remarcado su hoja de servicios "brillante" en l'Eliana y el Consell.

Pérez Llorca ha asegurado que se ha enterado de la noticia a través de la publicación de El Mundo y ha anunciado que el Grupo Popular en las Corts ya ha hecho una solicitud oficial para tener acceso al informe de la Agencia Antifraude para conocer toda la información. No obstante, solo con lo publicado por parte de los medios de comunicación ya ha señalado que la información es "muy fuerte" y que por ello deben tomar cartas en el asunto Sánchez y Morant.

"Sabíamos que el Partido Socialista se había acostumbrado a hinchar los currículums de sus dirigentes, pero esto es un escalón más", ha indicado el también secretario general del PPCV. En este sentido, ha incidido que en caso de demostrarse el caso de falsificación para acceder al puesto funcionarial significaría que habría estado cobrando retribuciones que no podría haber percibido ya que el sueldo de funcionario A2 solo se puede cobrar si se es diplomado o licenciado universitario.

"Cutrez"

A las críticas del síndic de los 'populares' valencianos en las Corts se ha sumado la portavoz del Consell, Susana Camarero, que ha calificado las revelaciones de infromaciones "gravísimas" y que de demostrarse ciertas implican un alto nivel de "cutrez" y "falta de escrúpulos". "Se está investigando si se ha podido lucrar después de falsificar un documento público", ha incidido la también vicepresidenta del Ejecutivo autonómico.

Ángel, junto a Morant, en una ejecutiva del PSPV. / Rober Solsona

Por ello, ha reclamado que tanto Sánchez como Morant así como miembros destacados de la formación (ha citado a Pilar Bernabé, Rebeca Torró y Arcadi España) "tendrían que haber dado explicaciones y tomar medidas" que pasan por exigir su "dimisión inmediata por decencia y responsabilidad", al tiempo que ha reclamado saber "qué mecanismos han fallado" para que pueda estar 36 años trabajando en una plaza a la que, presuntamente, accedió por este título falsificado.

Frente a todas las acusaciones, el portavoz del PSPV, Jordi Mayor, ha remarcado las "casualidades" de que se acabe "filtrando" una investigación el día que se cumplen nueve meses de la dana y que en esta investigación de Antifraude no se hayan dirigido directamente al afectado. No obstante, y pese a destacar su "brillante" trayectoria en cargos públicos, ha evitado darle un respaldo público a su continuidad y ha emplazado a las decisiones al respecto a las "explicaciones" que dé Ángel. "En ese momento el partido verá si son o no son las adecuadas", ha indicado.