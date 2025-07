El comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana utilizó título falso para lograr una plaza de funcionario, según la Agencia Antifraude

La Agencia Valenciana Antifraude ha realizado una investigación en la que concluye que el comisionado del Gobierno para la reconstrucción de la dana del 29 de octubre logró un puesto fijo en la Administración gracias a que presentó un título falso de diplomado en Archivística y Biblioteconomía por la Universitat de Valencia. Según el informe adelantado por El Mundo y al que ha tenido acceso este diario, Antifraude denuncia que en 1985 entregó una fotocopia de una diplomatura que no acabó para acceder a un puesto de funcionario en la Diputación de València.

Título incluido en el informe de Antifraude / Levante-EMV

Antifraude inició su investigación tras una denuncia anónima del pasado 9 de abril, de una "presunta falsedad en documento público" al haberse certificado por parte de personal de la Diputación que un funcionario de la misma "accedío a un puesto del subgrupo B (actual A2) presuntamente sin estar en posesión del título habilitante".

El 16 de abril, funcionarios de la Agencia se personaron en oficinas de la diputación, para solicitar información, hacer comprobaciones in situ y examinar documentos. El 29 de abril se personaron en la oficinas de Geografía e Historia de la UV, para pedir información.

El informe de Antifraude sostiene que el título no consta en el Servicio General de Titulaciones Académicas y además señala que en la Universitat de València consta que estuvo matriculado, pero que no finalizó sus estudios.

Fuentes del entorno de José María Ángel señalan que no ha falsificado ningún título para acceder a la función pública, y que ingresó en la Diputación de València realizando dos procesos selectivos y superando los dos, acreditando en ambos las exigencias administrativas que incluían las convocatorias. Atribuyen esta información a una "cacería política", hecha pública además un día 29, aniversario de la dana.

José María Ángel Batalla (Valencia, 1956) actualmente es comisionado del gobierno central de Pedro Sánchez para la dana y presidente del PSPV desde el 2 de febrero de este año. Fue alcalde de l'Eliana del 1997 al 2015, senador territorial entre 2011 y 2015 y, durante las dos legislaturas del Consell del Botànic, máximo responsable de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Fue el que introdujo en la Comunitat Valenciana el sistema EsAlert de mensajes masivos ante emergencias en 2023.

Funcionario desde 1983, antes del título

El expediente personal de José María Ángel firmado por el responsable de Recursos Humanos de la diputación acredita que fue nombrado funcionario de carrera el 14 de abril de 1983, como auxiliar técnico de archivo y biblioteca, grupo C, en el Archivo general, que no necesitaría título superior. Por tanto, insisten desde su entorno, no pudo utilizar un título, presuntamente falso, expedido en septiembre de ese año para entrar en la función púbica. De hecho, en este expediente laboral de la diutación, firmado en 2020, no aparece el título de diplomado en Archivística y Biblioteconomía.

En octubre de ese año se le reconocieron además servicios previos a su condición de funcionario, como contratado laboral auxiliar administrativo, grupo D, durante dos años. En 1986 es nombrado funcionario de carrera en propiedad para el cargo de ayudante de archivo y biblioteca, grupo B.

Carrera funcionarial y política

El 16 de septiembre de 1987 pasa en comisión de servicios al puesto de secretario de la Presidencia, equiparándolo a jefe de sección. En esa época, el presidente de la Diputación era Antoni Asunción, a quien también acompañaría. En agosto de 1988 cesó en el cargo de secretario de Presidencia y fue adscrito de documentalista. Y en noviembre de 1989, se aprobó el catálogo de puestos de trabajo de la diputación y el puesto al que se encontraba adscrito como jefe de gabinete de presidencia, grupo A/B. En marzo de 1993, su adscripción a ese puesto de jefe de gabinete de presidencia pasa a ser definitiva.