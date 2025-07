Salvador Illa se reúne con Huawei en plena polémica con la UE y EEUU por el contrato de España

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitado este domingo las instalaciones de Huawei en Pekín y se ha reunido con miembros de la dirección de la compañía en plena polémica por el contrato millonario que el Gobierno de Pedro Sánchez ha suscrito con el gigante chino por un programa que almacena las escuchas telefónicas del sistema utilizado por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Una adjudicación que ha despertado inquietud en la Unión Europea y que ha provocado que Estados Unidos ponga el grito en el cielo y se plantee acabar con el intercambio de información reservada con España.

La cuestión radica en que el Ministerio del Interior ha renovado un contrato con Huawei por valor de 12,3 millones de euros para que unos servidores almacenen las escuchas telefónicas del sistema que se usa para la vigilancia con autorización judicial. El equipo no almacena información clasificada de operaciones de espionaje ni es utilizado por el CNI, pero existe malestar con la decisión del Gobierno por la desconfianza que hay hacia la firma y por el veto de Estados Unidos a todos sus productos.

De hecho, los directores de los comités de inteligencia del Congreso y Senado han enviado una carta a la directora de la CIA pidiéndole la revisión de los acuerdos bilaterales sobre el intercambio de información de inteligencia con España porque consideran que la seguridad nacional del país puede quedar expuesta ante el gigante asiático.

Pero es que la decisión también incomoda a la UE, y la Comisión Europea ha insistido en que los Estados miembros deben "restringir o excluir a Huawei de sus redes 5G" porque la empresa "representa un riesgo mucho mayor" que el que puedan ofrecer otros proveedores.

Pese a esto, el Gobierno niega la mayor sobre la renovación del contrato y defiende que el pacto con la marca china no tiene ningún riesgo para la seguridad nacional y cumple con las normativas que garantizan la protección de los datos sin que sea posible el acceso externo. El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, aseguró en una entrevista en EL PERIÓDICO que "el sistema que se utiliza en España está desconectado de la red, por lo cual no hay ninguna posibilidad de hackeo". "Además, cuenta con la máxima acreditación de seguridad del Centro Criptológico Nacional y está supervisado por Telefónica, por lo tanto, no hay ningún problema de seguridad", añadió.

El Mobile World Congress

Con motivo de su viaje oficial a China, Illa no quiere pasar por alto el peso que tiene Huawei en el mercado, y además es uno de los principales patrocinadores del Mobile World Congress que se celebra en Barcelona. Su visita a la empresa se enmarca en el 'tour' que está haciendo con compañías chinas para tratar de captar inversiones para Catalunya, y tiene el viento a favor después de que Sánchez haya visitado tres veces en tres años el país asiático, fortaleciendo vínculos ante la guerra arancelaria de Donald Trump.

Según el Govern, la reunión con Huawei ha sido "institucional y de cortesía", y se ha celebrado a puerta cerrada y sin cámaras. La voluntad del Govern es ir reforzando los lazos económicos a través de una mayor 'institucionalidad', por lo que Illa ya ha anunciado que la Generalitat abrirá una delegación en Pekín.

El president ya se ha visto con la empresa líder en motocicletas eléctricas Luyuan en Pekín, pero su agenda económica se concentra en Wuhu y Hefei (donde estará el próximo martes y el miércoles) y en Shanghái (del jueves hasta el viernes) con sus citas con directivos de la automovilística Chery, el operador de telecomunicaciones China UniCom, la aerolínea China Eastern y el fabricante de materiales para baterías ICL-Dynanonics.