Puigdemont reaparece en el sur de Francia con la relación con el PSOE pendiente de un hilo

Junts vuelve a citarse en el sur de Francia. El expresident Carles Puigdemont reaparecerá públicamente este domingo en Prats de Molló - a 13 kilómetros de la frontera de Catalunya- en un acto con la militancia del partido en el que podría dar nuevas pistas sobre el estado de las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde su reaparición fugaz el pasado 8 de agosto en Barcelona, a Puigdemont solo se le conocen desplazamientos a Suiza para asistir a las reuniones de negociación con el PSOE. Además, sus discursos públicos se pueden contar con los dedos de las manos, aunque sí ha recibido un gran número de visitas en su residencia en Waterloo.

Este domingo volverá a dejarse ver en el sur de Francia, lugar donde se estableció durante la última campaña de las elecciones catalanas, para celebrar el quinto aniversario de la fundación de Junts per Catalunya. La convocatoria tendrá lugar al mediodía en la plaza Firal del municipio y, además de su discurso, contará con las intervenciones del secretario general del partido, Jordi Turull; de la secretaria de Organización, Judith Toronjo, y del alcalde de la población, Claude Ferrer.

El año pasado, el partido ya celebró su aniversario en un municipio fronterizo, concretamente en Els Banys i Paladà, un acto que sirvió como antesala de su regreso en agosto. La situación en esta ocasión es significativamente distinta, ya que el regreso definitivo de Puigdemont a Catalunya no tiene calendario. El Constitucional avaló hace un mes la ley de amnistía, pero esto no ha permitido aclarar su futuro judicial. En estos momentos, el tribunal tiene encima de la mesa su recurso de amparo y una petición urgente para que se levante la orden de detención que le impide volver, y que no resolverá hasta la vuelta de las vacaciones.

La ley de amnistía es el principal trofeo que Puigdemont puede exhibir de su cambio de estrategia en la política estatal. Los posconvergentes levantaron el veto a los socialistas e invistieron a Sánchez como presidente a cambio de la aprobación de esta norma y de abrir una negociación con mediador internacional en Suiza. Pero el balance de estas negociaciones está actualmente en números rojos. La amnistía no ha servido aún para que Puigdemont pueda volver a Catalunya, y tampoco se han hecho efectivas otras carpetas importantes para Junts como la de la oficialidad del catalán en la UE o el traspaso de competencias en inmigración a la Generalitat.

Una situación que se ha agravado aún más en el último mes y medio, con la dimisión y posterior encarcelamiento del hasta entonces secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que ejercía como principal interlocutor con Junts. En la última reunión en Zurich este papel lo hizo en solitario el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero, pero Junts ya advirtió entonces que les parecía insuficiente.

Los posconvergentes, de momento, han evitado romper con Sánchez, pero los pocos avances en las negociaciones hacen que más de uno empiece a verbalizar que la negociación está llegando a su límite. Y que el viernes pasado la oficialidad del catalán volviera a encontrarse con un muro en la reunión del Consejo de la Unión Europea, hace prever un discurso duro de Puigdemont contra el PSOE este domingo. Fuentes del partido dan por hecho que tanto contra Sánchez como contra el president de la Generalitat, Salvador Illa.

La relación con el PP

Pero a pesar de la dureza dialéctica que pueda exhibir, la alternativa a seguir apoyando a Sánchez tampoco es atractiva para Junts, porque supondría renunciar a todas las carpetas abiertas. Los posconvergentes han descartado en múltiples ocasiones sumarse a una moción de censura con PP y Vox para relevar al socialista del poder, llegando a tachar de "fantasía" esta posibilidad. La última vez que los populares plantearon esta opción, justo después del caso Cerdán, la dirección de Junts retó al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, a desplazarse a Bruselas para entrevistarse con Puigdemont, algo que el PP ya ha rechazado de forma taxativa.

Pero a pesar de descartar esta opción, los posconvergentes podrían dificultar aún más la continuidad de Sánchez torpedeando su agenda legislativa. Puigdemont ya ha dado avisos importantes al Gobierno en algunas votaciones clave y puede hacerlo aún más en el futuro. Justamente, esta semana Junts tumbó el decreto antiapagones, y su oposición a la reducción de la jornada laboral hizo que el ministerio de Trabajo decidiera darse más tiempo y no incluir la propuesta en el orden del día.