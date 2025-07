Esperanza Aguirre: "Montoro estará contento de que le investiguen; yo desde luego no estoy triste"

Esperanza Aguirre exhibe públicamente su satisfacción por la investigación abierta al que fuera su compañero de filas, el exministro Cristóbal Montoro. "Estará contento de que le investigue, él que decía 'que me investiguen, que me investiguen'", ha argumentado la expresidenta madrileña, recordando unas declaraciones del extitular de Hacienda. "Yo, desde luego, no estoy triste de que le investiguen", ha admitido.

La dirigente del PP ha insistido en vincular a Montoro con la publicación de su declaración de la renta poco antes de las elecciones municipales de 2015, donde perdió la alcaldía de Madrid frente a Manuela Carmena. Una filtración de la que ha responsabilizado a Montoro. "Yo no digo que fuera él, pero era el máximo responsable de la Agencia Tributaria", ha asegurado en una entrevista este domingo en Cadena Cope.

"Yo lo denuncié a la Fiscalía General del Estado, llamé por teléfono a Montoro, Montoro no se puso. Llamé al presidente Rajoy, que sí se puso", relató la expresidenta. "Esto era el jueves anterior a las elecciones autonómicas y municipales, que eran el domingo. Por lo tanto, yo no culpo a Rajoy, que tendría 27.000 mítines. Pero, hombre, han pasado 10 años y yo no he conseguido que nadie me diga quién entró en mi declaración de la renta", se ha quejado la exidirigente madrileña, que denució al falta de información pese a que "los que entran en los datos fiscales de la Agencia Tributaria dejan rastro" y a su juicio es "facilísimo" averiguar quién fue. "Montoro era el responsable y a mí, que soy a su compañera del partido, aunque esté en desacuerdo manifiesto con él, nunca me dio una explicación".

Aguirre ha admitido que en un primer momento no vinculó a Montoro con la publicación de su declaración de la renta. "Pensé que Montoro no tenía ningún interés, que habría sido el Partido Socialista o mis adversarios políticos", comenzó al dirigente. "Pero escuchando más tarde algunos audios Villarejo, pues había gente que absolutamente no quería que yo fuera alcaldesa de Madrid", continuó, admitiendo que sería alguien de su propio partido.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid también volvió a exhibir sus diferencias políticas con el extitular de Hacienda: "Presumió de que iba a pasarles a los comunistas por la izquierda porque iba a subir los impuestos más de lo que preveía IU en su programa. Eso es lo que hizo", criticó. Apuntó además a que esto se produjo bajo un Gobierno elegido "con la mayoría más impresionante que nos han dado nunca, el centro derecha en España, de 186 escaños".

Un mandato de Mariano Rajoy que a su juicio incumplió todas sus promesas: "El Gobierno había prometido bajar los impuestos drásticamente, derogar la ley de memoria histórica, cambiar la ley electoral, de eso no hizo nada". Después de admitir que el Gobierno "se encargó de la economía" y recordar la situación de crisis económicos, apuntó a que las reformas legislativas "no costaban dinero". "Habría que haberlo hecho".