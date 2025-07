Yolanda Díaz denuncia el bloqueo del PSOE a los permisos retribuidos: "No hay voluntad política"

Sumar denuncia el bloqueo de las negociaciones con el PSOE para aprobar la retribución de permisos parentales la próxima semana. Yolanda Díaz anunció la semana pasada que este asunto se aprobaría este mes de julio, pero Moncloa desoyó el órdago de la vicepresidenta y pospuso su debate a septiembre. Desde entonces, los de Díaz tratan de persuadir al Ministerio de Hacienda para un acuerdo que permita aprobarlo el martes, en el último Consejo de Ministros del curso antes del parón veraniego. Pero las negociaciones no están dando sus frutos.

"Las negociaciones con el Partido Socialista no están avanzando como debieran", defienden fuentes de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, donde acusan a los socialistas de falta de voluntad: "La parte socialista del Gobierno no ha mostrado hasta ahora la voluntad política suficiente para alcanzar un acuerdo satisfactorio y cumplir los compromisos de este Gobierno de coalición", denuncian estas mismas fuentes.

El acuerdo de coalición incluía la extensión de los permisos por nacimiento de las 16 a las 20 semanas, además de retribuir al menos cuatro semanas de permisos parentales para familias con hijos, además de "apoyar a las familias monoparentales". El decreto presentado por Yolanda Díaz incluía las dos primeras medidas, y una tercera, consistente en ampliar a 34 semanas los permisos por nacimiento a familias con un solo progenitor. Esta última propuesta genera dudas en el ala socialista del Gobierno.

Desde Sumar recuerdan la "la absoluta urgencia de cumplir con el Acuerdo de Gobierno" e insisten en "aprobar esta norma en el Consejo de Ministros del día 29 de julio". Defienden que "la legislatura necesita un reseteo social", apelando a la petición que ya hizo Yolanda Díaz tras estallar la crisis de Santos Cerdán. El socio minoritario del Gobierno reclamó medidas contra la corrupción y un bloque de medidas sociales. El primero de los puntos se cumplió con la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso, que anunció un Plan Nacional contra la Corrupción. Pero el segundo queda aún pendiente. El presidente de Gobierno se reserva este paquete de medidas para la vuelta del curso, con el fin de relanzar la legislatura, tal como avanzó EL PERIÓDICO. Pero en Sumar quieren que esta medida salga ya para que pueda convalidarse en el Congreso en septiembre y estar en vigor a principios de curso. Se asegurarían además el poder abanderarla y asegurar que tenga su sello. Unos planes que en último término dependen del PSOE, según admiten en Sumar, y que a día de hoy parecen lejos de cumplirse.

"No hay una sola razón que justifique retrasar, bloquear o rebajar una norma que va a permitir que las familias tengan más tiempo para cuidar y para cuidarse", defienden desde la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, donde señalan que la ampliación y retribución de permisos es "una condición imprescindible para asentar la viabilidad de este Gobierno y de la legislatura". Una advertencia extremadamente calculada que sin embargo no pone en duda la continuidad del Gobierno. Desde Sumar insisten en seguir negociando en las próximas horas, porque "este Gobierno necesita dar buenas noticia". "Desde Sumar no vamos a levantarnos de la mesa hasta garantizar que el acuerdo de gobierno se cumple y esta conquista social sale adelante. Es la hora de cumplir".