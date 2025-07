Rufián sitúa la autodeterminación como eje de una alianza de izquierdas que ERC ve inviable

No ha bastado con que la dirección de ERC le haya dejado solo para que Gabriel Rufián mantenga que hay que abrir el melón de explorar un frente de las izquierdas plurinacionales. La cúpula de los republicanos no solo lo define como un verso suelto por proponer algo que no avala su propio partido, sino también como un predicador en el desierto porque los supuestamente interpelados -partidos como Bildu y el BNG- han hecho oídos sordos. No obstante, Rufián no solo no da su brazo a torcer, sino que en conversación con EL PERIÓDICO concreta que uno de los principios que debería sustentar esa alianza es la defensa del derecho a la autodeterminación.

La propuesta del líder de ERC en Madrid que tanto revuelo ha levantado esta semana no es, en realidad, nueva. "Debería haber un espacio en la izquierda del PSOE para conformar de una vez por todas un espacio confederal que respete las diferentes naciones sin estado y que haga un discurso inequívocamente social", aseveró el dirigente hace más de un mes en una entrevista en El Intermedio. Ahora, en conversación con este diario, Rufián insiste en buscar una "coordinación" con fuerzas como EH Bildu o BNG, sin querer aterrizar por completo cuál debería ser la fórmula en la que se plasme, si una candidatura conjunta o un acuerdo programático.

Los puntos básicos de la entente

No obstante, detalla que sería necesario que todas las fuerzas que se sumen a esta "coordinación" pacten una serie de puntos básicos. Entre ellos, y como línea roja, "el respeto al derecho a la autodeterminación de Catalunya y de Euskadi". El portavoz de los republicanos en Madrid asegura que quien no apoye esto "no entraría", lo que serviría de "filtro" para no volver a construir una "izquierda de laboratorio" desde Madrid, todo un dardo a Sumar. En los últimos días, sectores del independentismo han criticado que Rufián lanzara una propuesta alejada del soberanismo.

Desde su entorno comprenden la polémica, pero insisten en la necesidad de que se abra un debate sobre cómo encarar las próximas elecciones y avisan de que "lo que viene no es lo de siempre", con el habitual sistema de turnismo del bipartidismo, sino la posibilidad de que la extrema derecha llegue a gobernar. Sin embargo, el partido que gobierna Oriol Junqueras no tiene ninguna intención de darle coba al asunto. "Es incompatible con la realidad aritmética y el sistema de circunscripciones", argumentan desde la cúpula. Y es que unas elecciones generales, advierten, no tiene nada que ver con las europeas, en las que hay una sola circunscripción.

La dirección no ve "ninguna opción"

Desde el punto de vista catalán, apuntan, ir de la mano de un partido como Podemos podría disuadir el voto independentista. Y viceversa. Más allá de Catalunya, para los morados también podría ser un inconveniente ir de la mano de ERC para recabar votos. Enumeran también cuestiones troncales en las que no hay acuerdo con algunos de los partidos llamados a esa alianza, como la financiación singular -de la que recela el BNG- o las unidades de consumo energético y las competencias en inmigración, en el caso de Podemos.

Rufián, con Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi en un acto de campaña de las elecciones generales de 2023 / RICARD CUGAT

"Está bien que se hagan planteamientos, pero no es compatible con todos los interpelados. Además, Rufián no lo ha expuesto en ningún órgano del partido ni tampoco en el congreso que celebramos en marzo", subrayan desde la sede de Calàbria, que dejan claro que "no hay ninguna opción" de que ese frente sea una realidad. Tampoco en el caso de las municipales de Barcelona de 2027, ante las que Comuns y la CUP han abanderado la construcción de un frente de izquierdas.

A raíz de las críticas internas por no haber planteado esta posibilidad primero a la dirección del partido, desde el entorno de Rufián recuerdan que en la Ponencia Estratégica del 30º Congreso de ERC, celebrado en marzo, se recoge la "oportunidad para construir alianzas" con fuerzas "soberanistas de Euskal Herria y Galiza" con el objetivo de "reforzar los respectivos movimientos de liberación nacional" y "sincronizar los embates contra el Estado y ser más fuertes".

Los interpelados se desmarcan

Sin embargo, y como señalan desde la dirección de ERC, la propuesta de Rufián ha sido recogida con cierta frialdad por los llamados a sumarse a ese hipotético espacio. EH Bildu, con quien ERC mantiene una buena relación, llegando a coordinar buena parte de su acción en el Congreso, no ve factible que se repita a nivel nacional la fórmula de las elecciones europeas, dado que no hay una circunscripción única. Así, fuentes abertzales descartan que se vaya a producir una coalición al estilo tradicional, aunque no cierran la puerta a otros posibles modelos. Tampoco se ha mostrado muy receptivo el BNG, que, por el momento, prefiere no comentar la idea del portavoz republicano.

Más contundentes son las líderes de Podemos. Tanto Ione Belarra como Irene Montero han señalado que se trata de una propuesta "personal" de Rufián que no cuenta con el respaldo de la dirección del partido. Y aunque admiten la necesidad de conformar un frente común para evitar un futuro gobierno de PP y Vox, se arrogan el haber urdido ya en la pasada legislatura "la alianza más poderosa que ha permitido los grandes avances en derechos que es esa alianza progresista, plurinacional y democrática", en referencia a la coordinación con ERC y EH Bildu. De hecho, hay quien dentro de ERC apunta también a que Rufián está labrando a nivel "personal" pensando en el día después de que deje de ser el líder del partido en el Congreso, algo que no tiene asegurado de cara a las próximas elecciones generales a no ser que se precipiten para otoño.