Paethongtarn Shinawatra es elegida primera ministra de Tailandia

El Parlamento de Tailandia ha elegido este viernes a Paethongtarn Shinawatra, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra, como jefa de Gobierno del país asiático, tras la destitución de su predecesor por parte del Tribunal Constitucional.

Paethongtarn, líder de Pheu Thai, ha recibido 319 votos, mientras que 145 representantes se han opuesto a su candidatura y 27 diputados se han abstenido, según ha informado la cadena de televisión tailandesa Thai PBS.

El partido lidera la coalición de gobierno y su candidatura tiene el apoyo de la coalición de once partidos, que cuenta con más de 300 escaños un total de 500. La política se impuso esta semana en la votación interna del partido al otro candidato, el exfiscal general Chaikasem Nitisiri, sobre quien habría pesado su precario estado de salud para ser descartado.

La menor de los tres hijos de Thaksin es la última cara del influyente clan familiar. Su designación es un gesto de continuidad con el fallido gobierno anterior, apenas unos meses después de que tomara posesión. Srettha fue destituido por los jueces al considerar que habría infringido la Constitución al designar como jefe de gabinete a Pichit Chuenban, debido a su pasado entre rejas.

Se compromete a hacer que el país "progrese"

La nueva primera ministra de Tailandia, Paethongtarn Shinawatra, se comprometió este viernes en hacer que el país "progrese", horas después de ser elegida en una votación parlamentaria para reemplazar a Srettha Thavisin, destituido el miércoles por orden judicial.

"Espero hacerlo lo mejor que pueda y hacer que mi país progrese. Es un honor y me siento feliz. Estoy segura de que si me esfuerzo cada día y en cada oportunidad, todo saldrá bien", apuntó visiblemente emocionada la líder, hija del ex primer ministro Thaksin Shinawatra (2001-2006), durante su primera comparecencia tras la votación.

Conocida popularmente como Ing, la tailandesa, que cumple 38 años el próximo miércoles, es la persona más joven en tomar las riendas del país y la segunda mujer en llegar al cargo, precisamente después de su tía Yingluck (2011-2014).

"Quiero crear oportunidades y desarrollar la calidad de vida para empoderar a todos los tailandeses", remarcó la líder, quien dirigía la empresa hotelera y el ala constructora del adinerado clan antes de iniciar en 2021 su meteórica carrera política.

Paethongtarn fue una de los tres candidatos a liderar el país presentados en la lista del partido Phue Thai, marca de los Shinawatra, para las elecciones de 2023, donde terminó segundo al ser superado por la formación progresista Avanzar, que no pudo gobernar por el veto del antiguo Senado promilitar.