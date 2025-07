Illa garantiza que el curso escolar empezará el 8 de septiembre y da por resuelto el caos en las adjudicaciones de docentes

El curso escolar empezará "cuando toca y como toca", es decir, el 8 de septiembre. Así lo ha prometido el president de la Generalitat, Salvador Illa, el día después de que el Govern haya destituido al subdirector general de plantillas, Enric Trens, como respuesta al caos provocado en la adjudicación de las plazas docentes. Durante la sesión de control en el Parlament, en la que la oposición ha hurgado especialmente en esta crisis, Illa ha dado por resuelto el proceso después de que, "en menos de tres días", se haya realizado una nueva asignación. No obstante, las críticas por parte de los sindicatos continúan y siguen reclamando que el inicio del curso se aplace.

Tanto ERC y Comuns, los socios prioritarios del Govern, como Junts han cargado contra lo que han definido como un "desaguisado" por el que se tienen que depurar responsabilidades más allá de "escudarse" en el ámbito técnico. "Las responsabilidades políticas las asumimos todas. Si las hay, las afrontaremos", ha asegurado el president, que no ha cuestionado la continuidad de la consellera de Educació, Esther Niubó, y que ha defendido que se ha actuado "dando la cara", con "transparencia" y con "firmeza". Sin embargo, la oposición no se ha dado por satisfecha con la respuesta.

La oposición cuestiona la respuesta

"Este es un espectáculo indigno que ha dejado en la estacada a direcciones de centros, alumnos y familias. Es un error descomunal que ha tensionado al máximo el sistema educativo y podría poner en riesgo el inicio del curso", ha lamentado el presidente de los republicanos en el Parlament, Josep Maria Jové, que ha advertido que "no se puede dar por buena" la resolución del proceso de designación de plazas. Su homólogo de Junts, Albert Batet, ha dejado caer que la consellera Niubó sigue "el mismo camino" que su predecesor de ERC Josep González-Cambray, con quien han recordado que ya "se tocó fondo" y ha tachado de "desgobierno" la situación, motivo por el que ha vuelto a reclamar la dimisión de la consellera.

Este es un espectáculo indigno que ha dejado en la estacada a direcciones de centros, alumnos y familias. Es un error descomunal que ha tensionado al máximo el sistema educativo y podría poner en riesgo el inicio del curso Josep Maria Jové — Presidente del grupo de ERC en el Parlament

Y por parte de los Comuns, David Cid ha señalado también el caos y ha emplazado al Govern a poner fin al decreto de plantillas y que "deje de despistarse" en cuestiones como la ampliación del aeropuerto de El Prat o la Ryder Cup para centrarse en las escuelas, los trenes, la vivienda y las renovables. Illa, por su parte, ha respondido a todos ellos que la situación está resuelta y que no se alterará el calendario, de la misma manera que Niubó ha vuelto a pedir disculpas públicas y defendido que el proceso se paralizó de forma "inmediata" cuando se detectó que no se había realizado conforme lo acordado. "No nos hemos escondido", ha reivindicado.

Illa ha aprovechado este último pleno del curso político para hacer un balance de su primer año como president y ha asegurado estar "razonablemente satisfecho" pese a que todavía quede mucho trabajo por delante. "Hemos hecho las cosas tan bien como hemos sabido", ha sostenido, y ha subrayado que se han dado pasos decisivos para ampliar el aeropuerto de El Prat, el inicio del traspaso de Rodalies o en materia de vivienda y renovables. "El país va en la buena dirección", ha resumido.

El choque por la Via Laietana

El president de la Generalitat se ha enzarzado también con el líder del PP, Alejandro Fernández, a cuenta de la declaración de la comisaría de la Via Laietana como lugar de memoria por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente de los populares ha acusado a los socialistas de "humillar" a la Policía Nacional convirtiéndola en un "símbolo de la represión franquista" por "tropelías" que se cometieron hace más de 50 años. "Los estigmatizan y los tratan como fuerzas de ocupación", ha espetado. Illa, por su parte, le ha reprochado que trate de "patrimonializar" los cuerpos policiales. "La policía durante el franquismo torturó. El cuerpo actual no tortura. ¿Qué problema tiene con eso?", ha replicado defendiendo que la Policía Nacional es "democrática".