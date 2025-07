El Parlament da luz verde a la ley que obligará a los medios a proteger a las periodistas que sufran violencia digital

El Parlament reformará la ley catalana contra la violencia de género de 2008 y tratará de actualizarla y adaptarla al contexto actual. La Cámara ha dado luz verde este miércoles a la tramitación de una propuesta impulsada por ERC, y que se ha fusionado con otra del PSC. Solo Vox había presentado una enmienda a la totalidad. El PP se ha abstenido en esta primera votación al considerar que se "criminaliza a los hombres", mientras que el resto de partidos han rechazado el veto de la extrema derecha y han apostado por seguir tramitando la norma por la vía de urgencia, a excepción de dos diputados de Junts, Jordi Bertran e Ignasi Prat, que no han participado de la votación. Fuentes de Junts explican que no lo han hecho porque no les ha funcionado el botón.

Entre las principales novedades del texto, destaca la propuesta de los republicanos de obligar a los medios de comunicación a desarrollar medidas para "proteger y reparar a sus periodistas cuando sufran ataques en el entorno digital". Es decir, actuar en todos aquellos casos en los que sus empleadas, por el hecho de tener un trabajo con proyección pública, puedan recibir ciberacoso machista. Un asedio que muchas veces se expresa a través de mensajes criticando su físico, su manera de vestir o de expresarse, cuestionando su validez profesional, metiendo baza en su vida privada y, también, con amenazas e insultos o comentarios sexuales que muy a menudo no son aislados, sino que se mantienen en el tiempo.

"Si hoy podemos poner nombre a formas de violencia que hace unos años no eran ni reconocidas es precisamente gracias al trabajo persistente del movimiento feminista y a las mujeres víctimas y profesionales que las han acompañado", ha celebrado la diputada del PSC, Sabrin Araibi. La ley también regular nuevas formas de violencia, como la vicaria, que consiste en dañar a la madre a través de los hijos, y prevé aumentar las indemnizaciones para familiares de víctimas mortales de violencia machista. La principal novedad es que podrán acceder a estas compensaciones no solo los hijos menores de 26 años que dependían económicamente de la víctima, sino también otros familiares en la misma situación. También se plantea equiparar las indemnizaciones por violencia vicaria a las de violencia machista.

Violencia institucional

Además, la proposición de ley también incorpora la obligación de que las instituciones políticas "protejan a las personas y entidades que defienden los derechos de las mujeres y a las profesionales que atienden a las víctimas de violencia machista" y añade un conjunto de medidas para "acabar con la violencia institucional hacia las mujeres víctimas de violencia machista y sus hijos e hijas" y para "evitar la revictimización". En este sentido, la propuesta obliga al Govern a "asegurar la formación obligatoria, especializada y continuada a todos los profesionales que intervienen en la atención a una víctima de violencia machista", y a garantizar que todas las víctimas conozcan toda "la información sobre los derechos" que les otorga dicha ley.

Por parte del otro grupo parlamentario impulsor de la iniciativa, ERC, la exconsellera Tània Verge ha puesto en valor que en 2020, el Parlament fue el primero a nivel europeo en "reconocer el ámbito de la violencia machista institucional", algo que también ha subrayado la diputada de Comuns, Susanna Segovia, y la de Junts, M. Àngels Planas. Todas ellas, sin embargo, han coincidido en reconocer que hace falta pedir más esfuerzo por parte de "partidos y organizaciones" para erradicarlo. También Pilar Castillejo, de la CUP, ha exigido que la perspectiva feminista penetre en todos los lugares. "Mientras haya un solo espacio donde el patriarcado pueda ejercer su violencia, ninguna mujer podrá vivir plenamente libre", ha espetado. Y mirando a la bancada de la extrema derecha, Castillejo ha recordado que el feminismo es "para todas", también para quienes "lo niegan".

De hecho, tanto la diputada socialista Araibi como la republicana Verge han hecho alusiones a la importancia que tiene esta reforma ante el auge de la extrema derecha y su negacionismo. "Su oposición a la defensa de los derechos de las mujeres es una grandísima mentira, una coartada hipócrita para sus discursos de odio contra los inmigrantes", ha deslizado la exconsellera, que ha pedido a la Comuns, CUP, Junts y PSC, "máxima ambición para blindar las políticas de igualdad" y al PPC que no queden "atrapados en el miedo de la extrema derecha": "Escojan bien de qué lado de la historia quieren estar".

El ataque de Orriols a Najat

Araibi ha defendido que el decreto representa "una reivindicación política clara" y ha subrayado que el feminismo "es el puntal de la democracia" ante el avance de los "discursos negacionistas" de la violencia machista. Un negacionismo que la presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha encarnado en su intervención en la que, además de poner en duda la utilidad de la ley y la existencia de ciertos "tipos" de violencia machista, ha protagonizado un episodio xenófobo, otra vez más, contra la diputada de ERC, Najat Driouech al decir que es un "error" que la Cámara "tolere" su velo.

La líder ultra ha acusado a Driouech de "rebajar a la mujer a mero objeto sexual" por llevar velo, tildando la prenda de "elemento misógino". La vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, que presidía la sesión, le ha recordado el código de conducta de la Cámara y ha emplazado al resto de grupos a llevar sus declaraciones, que ha descrito como "gravísimas", a la comisión del estatuto del diputado, donde ya consta otra denuncia de Orrilols por un ataque similar a Driouech. "No le he llamado al orden porque es lo que quiere", le ha advertido a la diputada de Aliança, que se jactaba desde su escaño.

Tras la intervención de la Mesa, la portavoz del grupo parlamentario de ERC, Ester Capella, ha denunciado un "discurso de odio" por parte de Orriols y ha comparado su señalamiento con las prácticas de deshumanización propias del fascismo europeo. Capella ha reclamado la retirada de las palabras y ha pedido a la Mesa que "arbitre" con los sistemas que corresponde. Y, por último, ha asegurado que su partido hará todo lo posible para evitar que el "discurso de odio, de señalamiento y deshumanización campe en la sede de la soberanía popular y de nuestro país".