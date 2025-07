El Parlament aprueba la reestructuración del cuerpo de Bombers con una nueva escala profesional de apoyo

El Parlament ha convalidado este miércoles y por una amplia mayoría -solo Vox se ha abstenido- el decreto ley del Govern que crea una nueva escala de apoyo dentro del Cos de Bombers de la Generalitat. Se trata de una medida acordada por PSC, ERC y Comuns -formaciones que ya firmaron este punto en el pacto de investidura- y que busca reforzar y modernizar la estructura operativa del cuerpo ante el contexto de emergencia climática creciente.

El nuevo decreto, aprobado por el Consell Executiu hace una semana, incorpora a esta escala de apoyo al personal técnico gestor de la Sala de Coordinación, a los técnicos especialistas en operaciones de vuelo, a los auxiliares técnicos de los Equipos de Prevención Activa Forestal (EPAF) -catergoria que tenía el fallecido en el incendio de Paüls- y a una figura de nueva creación: los técnicos de gestión logística. Todos ellos son personal laboral con funciones muy específicas y altamente especializadas que, a partir de ahora, podrá optar a integrarse como personal funcionario a través de un proceso de estabilización y adaptación retributiva. También se aprueba el reconocimiento legal del cuerpo de bomberos como un servicio esencial, lo que implicará una futura regulación del régimen de incompatibilidades. El objetivo es evitar la pérdida de efectivos en aquellos momentos o zonas del territorio donde resulten más necesarios.

"Es una cuestión de equidad, justicia y cohesión del equipo humano", ha defendido la diputada de ERC, Laia Cañigueral. Una visión parecida a la que ha compartido Andrés García Berrio, de los Comuns, que ha considerado que la reforma llega en un momento "clave", pese a que la ley de emergencias "requiere de una actualización más profunda". Otra de las novedades del texto es que la norma incluye la actualización del capital cubierto por la póliza de seguros del personal que realiza tareas operativas, equiparándolo al de los bomberos y bomberas en activo. El Departament d’Interior asumirá con efecto retroactivo, desde el 1 de junio, la diferencia correspondiente hasta que se formalice el cambio de condiciones en la póliza actual.

Mejora de las condiciones laborales

El decreto también regula legalmente, por primera vez, el complemento de carrera profesional horizontal dentro del cuerpo, una reivindicación histórica del colectivo. Esta medida permitirá reconocer el desarrollo profesional de los funcionarios sin necesidad de cambiar de categoría ni asumir puestos de mando. Hasta ahora, la ley 5/1994 que regula el servicio no contemplaba este tipo de promoción, lo que impedía avanzar hacia un modelo moderno basado en la formación, la experiencia y el desempeño profesional. Con la nueva redacción, el complemento queda integrado dentro de las retribuciones complementarias, igualando las condiciones laborales del cuerpo de bomberos con las de otros colectivos especiales de la administración pública.

La sesión ha coincidido con una efeméride que ha marcado emocionalmente el debate: esta semana se cumplen 16 años del incendio de Horta de Sant Joan (Terra Alta), donde murieron cinco bomberos mientras luchaban contra el fuego. Todas las formaciones y también la consellera de Interior, Núria Parlon, han recordado su entrega y la de todos los bomberos que han perdido la vida de servicio. "Nos acordamos de vosotros David, Pau, Jaume, Jordi y Ramón [los bomberos fallecidos en Horta de Sant Joan]", ha dicho la diputada de Junts, Jeannine Abella, al comenzar su intervención. La parlamentaria ha valorado el decreto como "un paso adelante" pero ha lamentado que no se aborde de forma decidida la mejora de la situación de los bomberos voluntarios, algo que también ha echado en falta Vox. También Alberto Villagrasa, por parte del PPC, ha reconocido los avances, pero ha reprochado al Govern que no exista una planificación clara en cuanto a recursos materiales. "Falta un plan de equipamiento, si no es como ir improvisando", ha advertido el popular, antes de ofrecer colaboración a la consellera: "Le tiendo la mano para que, de buena manera, hagamos este plan".

Por su parte, Pilar Castillejo, de la CUP, ha valorado positivamente la mejora de las condiciones del personal de apoyo, pero ha denunciado la falta de transparencia y debate con los sindicatos. "No hemos visto las enmiendas que se han presentado. No hemos podido discutirlas. Este decreto se tendría que haber tramitado por la vía ordinaria y no como decreto ley", ha argumentado.

Las cuotas en el cuerpo

La extrema derecha ha utilizado el debate parlamentario sobre el cuerpo de bomberos para desviar el foco hacia otros asuntos. Más allá de sus objeciones al decreto, tanto Vox como Aliança Catalana han arremetido contra la reserva del 40% de las plazas para mujeres en futuras convocatorias, una medida que consideran discriminatoria. El diputado de Vox, Sergio Macián, ha afirmado que "muchos hombres ven recortados sus derechos por el simple hecho de ser hombres", y ha aludido a un grupo de Telegram en el que opositores critican esta política. Se trata de un canal en el que varios bomberos expresan su rechazo a la cuota femenina, calificándola de "chollo" y cuestionando que las aspirantes tengan las mismas capacidades, en un cuerpo donde actualmente solo el 3,3% del personal en activo son mujeres.

En la misma línea, la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha vuelto a sacar a colación los dos casos de fraude en el acceso a través de la Ley Trans -revelados por este diario-, utilizándolos como argumento para denunciar que las cuotas de género "perjudican la eficiencia del cuerpo". La exclusión se llevó a cabo gracias a un cambio en las bases de la convocatoria de este año que recogen la posibilidad de descartar a cualquier aspirante que incurra en fraude de Ley Trans. Una modificación que fue introducida tras la detección de dos casos similares dentro del cuerpo, en los parques de Badalona y Vic, que sacó a la luz EL PERIÓDICO.