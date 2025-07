Illa rechaza cualquier vinculación con el caso Cerdán y se abre a que la Generalitat sea acusación particular

"El caso no tiene ninguna vinculación con el Govern ni con ninguno de sus miembros ni conmigo". Con esta afirmación, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha querido dejar claro que nada tiene que ver el PSC con la trama de corrupción por la que Santos Cerdán está en la cárcel. Sin embargo, ha pedido que se depuren todas las responsabilidades "caiga quien caiga" y, recogiendo el guante de Junts, grupo impulsor del debate, ha prometido estudiar que el Govern se persone como acusación particular en la trama que afecta el PSOE para esclarecer si se pagaron comisiones irregulares por unas obras de Adif en Sant Feliu de Llobregat.

También ha tratado de proyectar su compromiso con la política limpia prometiendo, como ha avanzado EL PERIÓDICO, desencallar la ley de alertadores este mismo año tras más de siete estancada.

Illa ha arrancado su alocución recordando que no hay "ningún indicio" en el informe de la UCO que empañe su persona, su partido o su Govern y ha añadido que tampoco tenía "ningún conocimiento" de las presuntas irregularidades cometidas por Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. "Hay personas honestas y honradas que con el poder se corrompen. Hay personas que se dedican a la política no con vocación pública, sino con vocación de servirse de lo público", ha reconocido a modo de lamento. Pero, al mismo tiempo, ha reivindicado que la "inmensa mayoría" de dirigentes y servidores públicos son "gente honesta", tanto en los partidos de derechas como de izquierdas y a todos los niveles institucionales, desde concejales hasta los consellers. "Reivindico la nobleza del servicio público y de la política", ha subrayado.

En todo caso, ha admitido que esos "pocos" que se corrompen "son demasiados" y ha hecho un llamamiento a transformar la decepción en "estímulo" para reforzar los mecanismos de control y de supervisión. En este marco, ha prometido que este mismo año se aprobará una ley de alertadores que el Govern quiere redactar de cero pese a que desde 2018 se ha trabajado en esta norma que acordaron impulsar PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP. También ha reivindicado la ley de la dirección pública profesional que el ejecutivo ha empezado a impulsar para que los altos cargos de la Generalitat sean seleccionados por meritocracia y no a dedo.

Eso sí, Illa ha querido ser contundente a la hora de recalcar que su apoyo a Pedro Sánchez y a las medidas tomadas tanto para combatir la corrupción como para remodelar la dirección de Ferraz es total y se extiende al ámbito político y al personal.

El 'Chili'

Desde la oposición, PP y Vox han sido los más contundentes a la hora de pedir explicaciones al president de la Generalitat por la presunta trama de corrupción que afecta al PSOE. El gancho para esa petición es que en una de las conversaciones que recoge el informe de la UCO Koldo García menciona el nombre de Illa, de quien asegura que estaba en contacto con un tal 'Chili' con quien "hablaba muchísimo" para la venta de mascarillas durante la pandemia.

El popular Alejandro Fernández ha elevado el tono durante su intervención de este martes y ha acusado a Illa de dejar que Koldo García y a su entorno entrara "hasta la cocina" de su ministerio y de ser "políticamente responsable de la compra de mascarillas defectuosas y sin homologar". "No es responsable penalmente, pero sí políticamente", ha señalado Fernández, que ha definido a Illa como "pieza estratégica y angular del sanchismo". Antes de que le acusaran de recurrir al "y tú más", Fernández ha reconocido que su propio partido "acumuló" casos de corrupción en una "época concreta", algunos de los cuales "todavía colean", ha dicho, en alusión a la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. "No tengo inconveniente en citar la corrupción de mi partido. Que cada palo aguante su vela, y el 'caso Koldo' es su vela, no la mía", ha zanjado.

Menos contundente ha sido Junts. Su líder parlamentario, Albert Batet, ha prometido hacer un debate "cuidadoso" y "sin faltar al respeto", pero ha acabado lanzado algún que otro dardo: "No le diremos que tiene un problema y se llama chili, ni destruiremos a personas con informes falsos como hicieron con Xavier Trias". Batet también ha pedido a Illa que dé "garantías" de que ni él ni nadie del PSC tenían ningún "conocimiento" o "vinculación" con la trama Cerdán, algo que también ha reclamado ERC. El republicano Josep Maria Jové, tras reclamar a todos los grupos evitar caer en el "rifirrafe partidista" para no dar alas "al fascismo", también ha solicitado a Illa que dé su "palabra" de que tomará medidas contundentes si alguien de su Govern o de su partido acaba implicado.

Pero por más que desde la oposición se haya mencionado el nombre de 'Chili' en varias ocasiones y se le haya interpelado sobre quién es y por qué Koldo García lo vincula a su nombre, Illa ha insistido en que no ha tenido "ninguna participación ni conocimiento ni indicio" en la trama de las mascarillas. "No sé quién es. Soy el primero en tener ganas de saber quién es", ha vuelto a insistir, como ya hizo hace unas semanas, aunque con un tono menos vehemente, además de asegurar que tiene la consciencia "tranquila".

Durante el debate, Illa ha recordado también que su etapa al frente del Ministerio de Sanidad ha sido escrutada e investigada sin que se haya encontrado ninguna responsabilidad penal, contable ni administrativa. "No ha quedado ni una sola piedra por remover y pueden continuar removiendo todo lo que quieran", ha advertido, además de recordar que Vox le ha llevado dos veces a los tribunales y perdió. El president ha pedido a los grupos que "insinuar es demoledor" y puede "destruir reputaciones", por lo que les ha emplazado a ser "rigurosos" y a ceñirse a hechos verificados.

Asimismo, el president del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, ha defendido a su líder y ha asegurado que pedir garantías de su inocencia es una "prueba diabólica" que "no sería admisible en ningún juzgado".

Críticas contra el PP

Los Comuns también han echado un capote a Illa poniendo el foco en el PP. "A robar no les gana nadie", ha espetado el diputado David Cid mirando a la bancada de los populares. Sin embargo, han reclamado al president que sea proactivo y han puesto encima de la mesa cinco medidas: la ley de alertadores, incorporar la IA en el control de la contratación pública, un cambio de la ley de incompatibilidades, un registro de empresas que trabajan para la administración pública para impedir que lo hagan si se ven afectadas por casos de corrupción y centralizar y digitalizar la declaración de bienes de los responsables políticos.

Finalmente, la CUP ha acusado a Illa de anunciar una ley para proteger los alertadores de la corrupción "mientras el ayuntamiento de Tarragona persigue" a los del caso Innova. Laia Estrada también ha criticado durante su intervención que el Parlament debata los que "roban en Madrid" cuando también ha habido casos en Catalunya. En este sentido, ha acusado a los posconvergentes, impulsores del debate, de convertir el Parlament en un "anexo al Congreso" o en un "plató de Telecinco", algo que también ha criticado ERC. Los posconvergentes han devuelto la crítica a la CUP asegurando que a Cerdán se le ha aparecido un 'Sant Benet', en referencia al exdiputado de su partido, Benet Salellas, que ahora ejerce como abogado de Cerdán.