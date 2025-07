ERC rechaza el frente común de izquierdas que Rufián propone para las elecciones generales

ERC no contempla presentarse a las próximas elecciones generales en coalición con formaciones como Compromís, BNG, EH Bildu y Adelante Andalucía. Así lo ha afirmado la portavoz del partido en el Parlament, Ester Capella, después de que el líder de las filas en Madrid, Gabriel Rufián, apostara por una unión electoral de las "izquierdas periféricas". "Esta propuesta no está encima de la mesa", ha dejado claro Capella, desautorizando a Rufián.

Además, preguntada en una rueda de prensa en la Cámara catalana por si esta era una propuesta del diputado en Madrid hecha a título personal o del partido, la portavoz republicana ha insistido en que ella hablaba "en nombre de ERC" y que esta opción no formaba "parte de la agenda" de su formación.

En este sentido, Capella ha recordado que los republicanos ya se presentan de forma conjunta con estas formaciones gallegas y vascas en las elecciones europeas, pero ha descartado que se pueda replicar el modelo en el Congreso de los Diputados. "ERC está donde siempre ha estado", ha enfatizado.

El funcionamiento para elegir a los representantes de cada país en la Eurocámara es completamente distinto al de las generales. Los primeros comicios funcionan por circunscripción única, mientras que el sistema de las segundas es de elección provincial. Esto implica que, para los partidos pequeños, que solo tienen representación en algunos territorios, sea más beneficioso presentarse con una única lista en el Parlamento Europeo, algo que no sucede en el Congreso. Lo que sí podría contemplarse es una posible alianza programática.

La enmienda de Capella llega después de que Rufián haya apostado este martes por crear un "espacio" político que agrupe a "la izquierda periférica" de cara a las próximas elecciones generales. "Nos corresponde a las izquierdas soberanistas, independentistas, autodeterministas, federalistas o confederalistas crear esa izquierda plurinacional que durante tantos años se ha reclamado. A la izquierda del PSOE no hay nada", ha defendido en declaraciones en los pasillos del Congreso, en una crítica velada a Sumar. Rufián ha añadido que lo importante no es "cómo sea" esta lista o "quién la lidere", sino que se arme una alternativa conjunta. "Si no nos ponemos de acuerdo, nos matarán políticamente por separado", ha rematado.