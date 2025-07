ERC registrará este mes la ley para que Catalunya recaude el IRPF pese a las diferencias con el PSOE

ERC mantiene que presentará la proposición de ley para que la Generalitat pueda recaudar el IRPF este mismo mes de julio, a pesar de las diferencias existentes con el PSOE. "En el redactado, estamos muy de acuerdo con la parte catalana, no tanto con la española", ha admitido el portavoz del partido Isaac Albert este lunes, después de que las divergencias se hicieran evidentes la semana pasada, tras la celebración de la bilateral Estado-Generalitat que abordó la cuestión. "Veremos como se encaja con la parte del Gobierno", ha deslizado Albert, a dos semanas para que finalice el mes.

Además, preguntado por las críticas recibidas por parte de algunas comunidades autónomas, el dirigente republicano ha advertido de que no se ha presentado "ningún modelo pactado, ni cerrado, ni trabajado" como para que el resto de comunidades puedan posicionarse. "El PSOE tiene dos compromisos claros y públicos, el de renovar el modelo de todas las comunidades, y la financiación singular con Catalunya. Estamos aquí, en el anunciado, en el titular. No hay nada concreto en estos momentos", ha enfatizado.

El líder de los republicanos, Oriol Junqueras, ya dejó claro la semana pasada su malestar con el PSOE por esta cuestión y advirtió tanto al presidente Pedro Sánchez como al president Salvador Illa de que ERC no negociaría los presupuestos de 2026 si no había una rectificación.

Para ERC, la propuesta lanzada adolece principalmente de dos defectos. El primero, que proyecta una hacienda catalana aún demasiado "subordinada" a la hacienda estatal, sobre todo a la hora de dar margen a la Generalitat para recaudar todo el IRPF. El segundo, que no blinda que la nueva financiación respete el principio de ordinalidad, es decir, que en el reparto de recursos entre las comunidades, los recursos per cápita de las autonomías más ricas no queden por debajo del de los territorios menos ricos. Algo, para ellos, "innegociable".

Sin embargo, los republicanos no dan el brazo a trocer y ven posible limar asperezas con el PSOE en los próximos días. Aunque, de no conseguirlo, fuentes republicanas se muestran dispuestas a presentar igualmente la proposición de ley en solitario.