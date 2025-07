ERC acusa al PP de organizar la "mayor máquina de corrupción" por el caso Montoro

El portavoz de ERC, Isaac Albert, ha acusado al PP de haber orquestado "la máquina de corrupción más grande que se ha hecho nunca". Así lo ha afirmado en la rueda de prensa de este lunes en la sede de los republicanos, tras conocer las últimas informaciones sobre la trama de corrupción que afecta al exministro popular Cristóbal Montoro. "Trabajaba para los corruptores a través del BOE", ha afirmado Albert, al tiempo que ha añadido que este caso, así como el que afecta al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán, son una demostración de los "déficits democráticos" de España.

En este sentido, a poco más de 24 horas para la comparecencia de Salvador Illa en el Parlament justamente por el caso Cerdán, Albert ha recordado que los republicanos consideran la corrupción "una línea roja" que "condiciona el avance y la continuidad de la legislatura". A pesar de que el caso no afecta directamente al PSC, Albert ha recordado que la nueva portavoz del PSOE, Montse Mínguez, es militante de los socialistas catalanes, un hecho que considera "no menor" a la hora de pedir explicaciones. "No queremos titulares vacíos de contenido", ha advertido.

Albert ha hecho estas declaraciones después de que Montoro fuera imputado por crear una "red de influencias" para favorecer a empresas que contrataron a su despacho -Equipo Económico- y lucrarse con ello mientras era ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy. La justicia mantenía abierta una investigación desde 2018, pero hasta ahora no se había levantado el secreto de las actuaciones y no había imputado formalmente al ex ministro y a gran parte de su equipo en Hacienda.

También sobre esta cuestión se ha pronunciado desde el PSC y los Comuns. La portavoz de los socialistas, Lluïsa Moret, ha aprovechado el caso para acusar al PP de no dar una respuesta "clara y contundente" y para marcar diferencias de la actuación del PSOE en el caso Cerdán, que ha asegurado que tomó "decisiones y medidas contundentes". En este sentido, Moret ha afirmado que los populares "daban lecciones hace unas semanas" a los socialistas y que ahora "son incapaces de dar explicaciones" sobre el asunto que afecta a su exministro de Hacienda.

Por su parte, la portavoz de los Comuns, Aina Vidal, ha pedido explicaciones tanto a los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar, como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; y también ha definido al PP como una "máquina de corrupción estructural". "Hoy hablamos del caso Montoro, pero en realidad podríamos seguir hablando de la Gürtel, de la Púnica o de la Kitchen... Y al final es hablar de mafia, mafia, mafia y más mafia", ha rematado.

El PP catalán admite el "daño"

El PP catalán, por su parte, ha admitido que el caso de presunta corrupción que salpica a Montoro "hace mucho daño" al partido, pero ha pedido que no se equipare con la presunta trama de corrupción del PSOE. "Lamentamos mucho lo que ha pasado, pero no debe mezclarse con el hecho de que dos secretarios de organización del PSOE estén siendo juzgados o en prisión", ha dicho el secretario general del PPC, Santi Rodríguez, en referencia a José Luis Ábalos y Santos Cerdán. Rodríguez ha añadido que este caso "no afecta" a la actual dirección del partido y ha rechazado abrir una comisión de investigación en el Congreso, tal como pide Sumar. "Hace 7 años que hay un juzgado investigándolo; buscar responsabilidades políticas a un gobierno que ya no existe no tiene sentido", ha zanjado.