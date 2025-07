El PSOE azuza a Feijóo por su silencio ante "la venta de leyes por dinero" que ha destapado el caso Montoro

“Van a salir muchas cosas y muy dolorosas. La cuestión es cuándo va a salir Feijóo”. La reacción de Ferraz a las informaciones de El Periódico tras acceder al sumario del caso Montoro dejan entrever el cerco al que los socialistas buscan someter al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Desde que saltó este escándalo Feijóo ha tumbado su agenda y se ha referido a ello en un tuit en el que no pedía perdón a los españoles ni asumía ninguna responsabilidad como partido político”, cuestionan. Un “silencio” que recriminaron desde el mismo momento en el que se conoció la imputación del ex ministro del PP y todo su equipo en el ministerio de Hacienda por modificar leyes a cambio de pagos de gasísticas y al que se agarran para neutralizar las “lecciones” de los populares contra la corrupción. “No es el ‘y tú más’, justifican, para explicar que “se trata de que el PP no reacciona ante la corrupción”. Tratan así de contraponer que los socialistas actúan contra ella y los populares “la tapan”.

El sumario revela las dudas de los investigadores sobre la desvinculación real de Montoro del despacho que fundó, Equipo Económico, cuando dejó el Gobierno de José María Aznar. "Llama la atención que el paquete del señor Montoro acabara en manos del señor Martínez Rico (que parece no detraía ingresos del despacho acorde al porcentaje de participación formal), así como en las de su hermano (del que no consta el ejercicio de funciones, ni toma de decisiones, ni representaciones o autorizaciones en cuentas, ni flujos de renta inherentes a su participación, por otro lado nada desdeñable)", señala la fiscal Anticorrupción adscrita a la causa, Carmen García Cerdá.

Frente a las evidencias, en el PSOE elevan la presión para acusar a la actual dirección de Génova de amparar la corrupción ante la falta de reacción. “No ve necesidad de decirle a los españoles que están tomando medidas para que no vuelva a pasar”, señalan fuentes socialistas deslizar sus sospechas: “La reacción de Feijóo, además de una vergüenza, deja muchas dudas por su tibieza”.

La preguntan que lanzan en Ferraz es que si el PP llega de nuevo al Gobierno, “¿veríamos otra vez vender leyes al mejor postor como hacía Montoro?”. No solo eso, pues en base a la investigación, añaden también la preguntada de si también se seguiría la línea de “espiar a los rivales políticos y montar casos falsos para luego llevarlos a medios de comunicación”.

“Estamos ante la venta de leyes por dinero y Feijóo desaparece”, denuncian mientras se afanan por trazar una línea continuista con la actual dirección popular: “Montoro es pasado, pero también es presente del PP”. En Génova tratan de descargar en Montoro las explicaciones, además de marcar distancias al argumentar que no tiene “ninguna vinculación laboral” con el partido. Asimismo, evitan equiparar este caso con la presunta trama por la que está en la cárcel el ex secretario de Organización del PSOE al sostener que “aquí no están oyendo hablar de mordidas, de prostitutas, de colocación de amigas, de cátedras que no existen…".

Ceses en el ministerio

El sumario del caso Montoro también revela que la documentación aportada inicialmente al juez Rubén Rus por el Ministerio comandado por María Jesús Montero sobre la tramitación de las normas tributarias que según la investigación fueron amañadas por influencia del despacho que había fundado el exministro del PP Cristóbal Montoro -Equipo Económico- a petición de las empresas de gases industriales que lo contrataron "fue incompleta". El juez deja constancia en su auto de la complejidad de la investigación, que viene dada por la necesidad de estudiar las reformas legislativas en las que supuestamente pudieron tener influencia las personas investigadas, por la "dificultad de determinar el alcance de las comisiones percibidas así como el destino de tales cantidades".

El Ministerio de Hacienda movía ficha este viernes con el cese de Óscar del Amo y Rogelio Menéndez, imputados junto al exministro Cristóbal Montoro durante su etapa de en el Gobierno. El primero seguía en el organigrama de Gobierno como subdirector general de Tributos Locales, mientras que el otro lo hacía en la sociedad estatal dependiente de Hacienda, Loterías y Apuestas del Estado. “Estamos viendo los pormenores que le imputan y, por supuesto, estamos en contacto con esta persona para tomar las decisiones correctas", explicaba solo unas horas antes la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero. En su auto, el juez señaló a Óscar del Amo como un "cargo decisivo" para que las leyes modificadas “recogieran las pretensiones concertadas con las gasísticas”.