España propone que la justicia europea revise la oficialidad del catalán para despejar dudas legales

La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea se ha debatido una vez más este viernes en Bruselas, pero no se han producido grandes avances ni se ha impulsado una votación sobre el asunto, después de que varios ministros de Exteriores hayan vuelto a expresar dudas legales y presupuestarias tanto a su entrada como dentro de la reunión del Consejo de Asuntos Generales, el órgano europeo que decide sobre este tema.

Durante el encuentro, varios países han pedido turno para expresar sus dudas, según confirman fuentes diplomáticas. Entre otros, el responsable alemán, el país más grande de los que se oponen a la propuesta española.

El secretario de Estado de la UE, Fernando Sampedro, ha sido el encargado de defender la posición nacional. Ha vuelto a plantear lo que ya propuso el ministro José Manuel Albares en anteriores ocasiones: que la decisión sobre la oficialidad de las lenguas se arevisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), para aclarar toda duda legal, según ha adelantado el diario Ara y ha confirmado este diario. Solo cuatro países —Bélgica, Eslovaquia, Chequia y Eslovenia— se han pronunciado a favor de la iniciativa este viernes, aunque son más los que han expresado su visión favorable en rondas anteriores.

Albares, que no ha asistido este viernes a Bruselas como hizo en anteriores ocasiones, ha asegurado en una entrevista en Cadena Ser que varios países están ejerciendo tácticas "dilatorias" porque expresan dudas que no concretan y, por tanto, no pueden ser aclaradas por España.

"Hoy hemos dado un paso más en el camino del reconocimiento de las lenguas oficiales españolas en la UE", valoran fuentes oficiales del Ministerio de Exteriores. "El día D no es hoy, pero el día D hoy está más cerca".

Sin votación, como se esperaba

La misma jefa de la diplomacia de Dinamarca, país que ostenta la presidencia del Consejo este semestre, rebajaba a su llegada las expectativas. No contemplaba que la cuestión se sometiera a votación este viernes, dado que persisten las dudas para un asunto que requiere unanimidad para salir adelante. "España quiere poner el caso de las lenguas en la agenda de nuevo y como presidencia vamos a facilitar el debate", ha dicho Marie Bjerre a su llegada a Bruselas. "Pero hay muchas dudas planteadas por parte de los Estados miembros. Por supuesto, necesitamos encontrar respuestas a estas preguntas, no preveo un voto hoy".

En el orden del día estaba incluida la votación como uno de los dos puntos principales del día (el otro era el presupuesto comunitario). Junto a ese punto del orden se incluía un asterisco, en el que se apuntaba a la posibilidad de solicitar una votación, pero era opcional.

"No se pueden secuestrar los debates"

Antes de entrar en el cónclave, Fernando Sampedro ha comparecido ante los periodistas, y ha sido duro con los países que siguen vetando el movimiento. "No se puede secuestrar o atrasar los debates innecesariamente", ha dicho a preguntas de los periodistas a la entrada de la cita. Varios países piden que la Comisión Europea haga antes una declaración de impacto. "La Comisión ya presentó su estimación del coste, basada en el caso del irlandés. Estará preparada para otro tipo de análisis más detallado cuando la resolución se haya aprobado. Si hay algún otro Estado que necesite información de la Comisión Europea, que lo diga. Nosotros ya hemos resuelto todas las dudas. Hace un mes mandamos el memorando: estamos dispuestos a abordar cualquier cuestión".

La Comisión Europea calculó que costaría unos 132 millones de euros al año, que España se ha comprometido a pagar. "Quizá hay otros motivos que expliquen la oposición de algunos países: no hay ningún argumento ni económico ni legal que suponga retrasar el tema".

Sampedro ha argumentado que no declarar la oficialidad de las tres lenguas españolas sería disciminatorio. Recuerda que desde hace 20 años lo pueden usar los representantes en el Comité de las Regiones, y que recientemente se ha aprobado con el Comité Económico y Social.

Dudas de varios países sobre el catalán en la UE

"Hay muchas dudas sobre este asunto entre los Estados miembros y creo que hay ciertas dudas legales", ha indicado el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, cuyo país ejerció hasta el pasado junio la presidencia de turno del Consejo de la UE, informa Europa Press. "No es solo Polonia, sino la mayoría de los Estados miembros" los que necesitan "algo más de tiempo" para resolver las cuestiones pendientes.

El exprimer ministro luxemburgués y actual ministro de Exteriores, Xavier Bettel, ha avisado también a su llegada de que "realmente no es el momento adecuado" para que los Veintisiete busquen un acuerdo sobre la cuestión de las lenguas cuando tiene sobre la mesa negociaciones complejas sobre las sanciones a Rusia o para lograr un alto el fuego en Palestina.

Países grandes como Alemania, Francia o Italia tampoco han expresado aún su aquiescencia para el plan español. Una propuesta de oficialidad de las lenguas que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió con Junts a buscar con ahínco en la UE para desbloquear las negociaciones de investidura tras las elecciones de hace ahora dos años.