Barbón, sobre el pacto del IRPF de Sánchez con Cataluña: "Si alguien cree que rehúyo el debate, se equivoca"

“Al día siguiente pueden volver a decir contra nosotros lo que quiera, pero de cara a la negociación de la financiación, yo les pido que tengan la altura de miras que tuvo Teresa Mallada en representación del PP cuando firmó el acuerdo de los Grupos parlamentarios de la Junta”. Con estas palabras cerraba hoy Adrián Barbón su visita a la escuelina El Castañéu en Arriondas, haciendo un llamamiento a la unidad del Partido Popular de cara a la defensa de Asturias respecto a los pactos de financiación.

El presidente del gobierno asturiano dejó claro que “Asturias no va a remolque de ninguna otra comunidad”, y enunció que todo lo que afecte a la comunidad “lo debatiremos nosotros, no me voy a bajar de la burra”. Además, negó que evite la confrontación, “si alguien cree que rehúyo del debate, se equivoca”.

Barbón comparó la postura asturiana con la más contundente de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, acusando de paso al PP de “obedecer a un argumentario que les dicen desde Génova”. Por esto, instó a la organización popular en la región a que “piense en Asturias”, de cara a los dos Plenos extraordinarios que se celebrarán en la Junta General el próximo lunes y que obligarán al presidente a acortar sus vacaciones. Estas sesiones analizarán las repercusiones que puede tener el pacto firmado por el Gobierno central y la Generalitat respecto a la financiación singular.

Barbón comentó sobre este acuerdo que “hay que aterrizarlo”. “Sinceramente, no lo entiende nadie”, dijo. Después reiteró su rechazo contra el pacto si eso iba a suponer privilegios para Cataluña, admitiendo que es normal que el Gobierno de Salvador Illa “quiera tener mejor financiación”. “¡Claro, yo también quiero!”, añadió.

Y remató: “A mí me parece muy bien que hables con todos de forma bilateral para saber cuál es su posición y luego tú la lleves al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo que no puede ser es que pacten con ellos y luego digan, esto es extensible a los demás”. Para finalizar, el presidente hizo referencia al deseo de la Junta de Andalucía por conformar un frente común con Asturias y otras regiones. “Lo tiene muy fácil”, dijo. “Esto se hará si Andalucía se adhiere a la declaración de Santiago que defiende una financiación justa para Asturias y para comunidades con esta visión”, concluyó.