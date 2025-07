Bolaños celebra el auto del Supremo contra Peinado: "Pone las cosas en su sitio. No había nada"

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha celebrado este miércoles la decisión del Tribunal Supremo de tumbar la intención del juez Juan Carlos Peinado de imputarle en la causa de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. "El auto del Tribunal Supremo pone las cosas en su sitio. No había nada. Nunca nada dio lugar a tanto", ha manifestado.

Lo ha dicho en una declaración sin preguntas desde la Delegación del Gobierno de Catalunya en Barcelona, ciudad en la que se encuentra para participar en un #afterwork de EL PERIÓDICO. El alto tribunal acordó ayer martes archivar la exposición razonada que le había sido remitida por el juez Peinado contra el ministro por los presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el caso Begoña Gómez. El Supremo no solo rechazó la imputación, sino que consideró que no hay "ni un mínimo respaldo indiciario que permita acordar la incoación de causa penal" contra él. Un varapalo para el magistrado.

Tras expresar su satisfacción por el pronunciamiento del alto tribunal, Bolaños también ha querido manifestar que confía "plenamente" en la justicia de España y en el Estado de Derecho, por lo que se ha mostrado convencido de que la globalidad de la causa que afecta a la esposa del presidente se irá deshinchando "poco a poco". Su argumento principal es que no hay ningún indicio de delito "mínimamente fundado", por lo que pronostica que el archivo llegará tarde o temprano.

Por último, ha querido mandar un mensaje a los que le han apoyado, y también a los que no. "Gracias a los que contaron la verdad. No puedo decir lo mismo de los que sabían que no había nada e intentaron manchar mi nombre. Pesará en su consciencia", ha concluido.

La decisión del Supremo supone un alivio para un Gobierno tiene otros frentes abiertos en los tribunales. El más importante y el que tiene en vilo la legislatura en el Congreso es el 'caso Cerdán', por el que se investiga al exsecretario general del PSOE en una presunta trama de mordidas en las concesiones de obra públicas.

