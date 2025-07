Encuesta CEO: El 25% de los catalanes niegan que la extrema derecha sea una amenaza

El crecimiento de Vox y Aliança Catalana en el segundo barómetro del año del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat tiene raíces bastante más profundas en la sociedad catalana, Y es que la encuesta detecta un aumento de la "tolerancia" de diversos segmentos del electorado catalán hacia los partidos de extrema derecha. En concreto, uno de cada cuatro ciudadanos muestran comprensión por esta ideología y rechazan que suponga una amenaza para la convivencia.

El 24% de los encuestados por el CEO creen que los partidos de extrema derecha no amenazan los "consensos básicos de nuestra sociedad en valores, igualdad y derechos sociales", aunque el 66% sí los ve como una amenaza. Incluso hay un 23% de los catalanes que manifiestan que la extrema derecha "aporta renovación" respecto a los partidos tradicionales (el 65% niega esta tesis), y aún son más (40%) quienes discrepan de la tesis de que solo hay que votar a partidos que defiendan una "oposición frontal" a los ultras. Es más, cerca del 20% de los catalanes se plantean cambiar su voto a una formación ultra por "decepción" con el resto de partidos, algo que rechaza el 72%.

Casi un tercio de los catalanes no creen que la ultraderecha plantee "soluciones demasiado simples para problema complejos" (algo que sí piensa el 60%), y más del 40% opina que los medios de comunicación y otros partidos los presentan de forma distorsionada (el 46% discrepa de ello). Respecto a la idea de establecer un cordón sanitario para aislar a la extrema derecha, si bien es mayoritaria, no es abrumadora: solo el 53% es partidario. No obstante, el 64% de los encuestados sí apuesta por que el resto de partidos adopten una posición firme para evitar que el apoyo a los extremistas siga creciendo, algo que rechaza el 25% de los catalanes.

Como viene sucediendo en numerosos estudios de opinión tanto en Catalunya como en el resto de España, el CEO refleja que la tolerancia con la extrema derecha se observa con mayor fuerza en los segmentos de población más jóvenes. El 26% de los catalanes de 18 a 24 años se plantearía votar a estos partidos por decepción con el resto, y el 30% opina que estas opciones aportan renovación a la política.