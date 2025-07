Bruselas, sobre la amnistía: "No parece que responda a un interés general", sino a lograr la investidura

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está teniendo oportunidad de escuchar de primera mano los argumentos a favor y en contra de la amnistía, y ha podido comprobar cómo resulta imposible separarlos de la política. El representante de la Comisión Europea destacaba que "no parece que responda a un interés general", sino a la investidura del presidente del Gobierno. En su siguiente intervención, Carlos Urraca, todavía fue más allá, al asegurar que si "las autoamnistías son contrarias a los principios del Estado de Derecho, el mismo criterio debería aplicarse cuando quien está en el Gobierno garantiza la impunidad de sus socios a cambio del apoyo parlamentario".

Sus palabras molestaron espcialmente al abogado del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que a los medios le tildó de "abogado de Valladolid", que conocía la ley de amnistía por tuiter. Durante la vista el letrado había asegurado que "la amnistía no es una amenaza para Europa; es una promesa hecha ley", que vino para acabar con un conflicto y descartaba ser una "autoamnistía". En el lado opuesto, el representante de la Societat Civil Catalana (SCC) Juan Ramón Chapapría, para el que "fue fruto de un prófugo de la justicia y de un dirigente socialista hoy en prisión", en referencia a la reunión que mantuvieron el propio expresidente de la Generalitat y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

La vista se estructuró por bloques en función de las preguntas planteadas por la Gran Sala para dar respuesta a las cuestiones elevadas por el Tribunal de Cuentas. Y Bruselas se mostró muy crítica. En lo único que coincidió con el Reino de España, representado por la Abogacía del Estado y la fiscalía fue en negar una supuesta afectación a los intereses de la Unión, lo que invalidaría las dudas planteadas por el Tribunal de Cuentas cuando se disponía a dictar sentencia sobre la responsabilidad contable en la que se pudo incurrir con el 1-O y la acción exterior del Govern. En palabras de la abogada jefa ante la Unión Europea, Andrea Gavela: "No existe vínculo entre con los intereses de la Unión. El daño fue para la Generalitat”, aunque el Ejecutivo catalán renunció a reclamación alguna.

La misma idea que poco antes había pronunciado el fiscal jefe ante el Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, que recordó que no se había realizado diligencia alguna para acreditar esa afectación durante la tramitación de la causa por responsabilidad contable o alcance a través del desvío de dinero público a un referéndum ilegal. Aseguró que en caso de entenderlo necesario el tribunal, a petición de las partes, podría acordar la investigación durante el plazo de dos meses que prevé la propia ley de amnistía para su aplicación.

La Comisión Europea tampoco apreciaba un "vínculo suficientemente directo entre las irregularidades presuntamente cometidos y los intereses de la Unión, porque los demandados no tienen autoridad para recaudar y poner a disposición productos propios de la Unión". Y no cree que la secesión de un territorio "constituya un perjuicio suficientemente directo, porque no tendría por qué tener "incidencia necesaria en el nivel de recursos propios de la Unión". Pero eso no significa que apoye la amnistía.

Urraca señaló que para que una amnistía no sea arbitraria "debe perseguir un interés legítimo en beneficio de la comunidad" y, en su opinión, la que está bajo la lupa del TJUE "no parece que responda a un interés general", sino a lograr la investidura del presidente del Gobierno, sin "atender a las recomendaciones de la Comisión de Venecia, para que se realizase un diálogo adecuado" entre el Estado y la oposición para "lograr la invocada reconciliación política o restringir el ámbito temporal y material de la amnistia". Y ello contradice el Derecho de la Unión como también puede hacerlo si atenta contra la independencia judicial al obligar al levantamiento de medidas cautelares acordadas en un procedimiento, aunque se consulte a Europa.

Unos argumentos que Boye trató de rebatir en el turno de réplica, al recordar que la amnistía se aprobó por mayoría parlamentaria y que las recomendaciones de la Comisión de Venecia se incorporaron al texto definitivo, aunque no se reabriera el debate, porque se llevaba "300 días debatiendo la ley". La abogada del Estado también contestó al representante de la Comisión Europea que la tramitación por vía de urgencia de una ley no supone ninguna merma de las garantías. El abogado de Puigdemont trató de añadir que se trata de una ley que se agota a sus "efectos penales, contables y sancionadores aplicativos" con su propia aplicación, lo que llevó al presidente del tribunal, Koen Lenaerts, a interrumpirle, porque eso era algo que tenía claro el tribunal.

Autoamnistía

Mientras el representante de la Societat Civil Catalana argumentó que sostuvo que se trata de una "autoamnistía", promovida por los partidos que iban a resultar beneficiados y que la votaron "fruto de un prófugo de la justicia y de un dirigente socialista hoy en prisión", Gonzalo Boye, una de las personas que participaron en la redacción de la ley, negó la mayor. El abogado, que señaló que por primera vez en una vista ante el TJUE "iba de la mano" de la fiscalía y de la Abogacía del Estado, como garantes de la "legalidad", argumentó que toda amnistía procede de un "acuerdo político".

"No hay reconciliación sin amnistía. Europa no se construyó con Códigos Penales, sino con pactos. El problema de la amnistía es que no gusta a quienes en el conflicto viven mejor", marco en el que situó las dudas elevadas por las cuestiones prejudiciales elevadas por la consejera del Tribunal de Cuentas Elena Hernáez. Sostuvo que las preguntas remitidas al TJUE "no surgen de la cooperación sincera entre tribunales nacionales" con el tribunal europeo, sino que provienen de un manual elaborado por una plataforma cívica por la independencia judicial.

Dudas, a España y a la Comisión

Como es tradicional en las vistas ante el TJUE los distintos magistrados preguntan lo que consideran oportuno a las partes que consideran necesarias. El vicepresidente, Thomas von Danwitz, que será el ponente de la sentencia que se dictará, se interesó sobre si después de la sentencia del Tribunal Constitucional un juez podía elevar una consulta a la justicia europea, y pese a lo poco que gusta esa posibilidad a la corte de garantías española, la abogada jefe dijo que sí, que era compatible, al no haber nada en el ordenamiento jurídico español que lo impidiera.

Por su parte, el abogado general -figura del ordenamiento germánico que hace una propuesta de resolución al tribunal-, Dean Spielmann, se dirigió a la Comisión Europea. Urraca defendió que las cuestiones prejudiciales debe ser admitidas, aunque no haya afectación de los intereses de la Unión. Reiteró que el plazo de dos meses de cumplimiento previsto en la ley se retiró, por lo que no hay norma nacional que permita prolongar ese pacto. Señaló que se advierte de responsabilidad disciplinaria a los jueces que los incumplan y ello puede afectar a su independencia.