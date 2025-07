Junts responsabiliza al PSC del "déficit histórico" de inversiones del Estado en Catalunya: "Son parte del problema"

Junts ha denunciado este martes que el principal problema de las infraestructuras en Catalunya es la falta de "inversión" y "mantenimiento" por parte del Estado, y ha descartado que ningún plan, como el anunciado este mismo martes por el president Salvador Illa para los próximos cinco años, sea suficiente para revertir la situación. Así lo ha expresado el diputado Salvador Vergés durante el debate monográfico sobre infraestructuras que se celebra en el Parlament, a petición del grupo posconvergente. Para afrontar lo que consideran un "colapso" del sistema, Junts propone que la gestión y la titularidad de todas las infraestructuras pasen a manos de la Generalitat.

Consciente de que esa transferencia no se puede producir a corto plazo, la formación de Carles Puigdemont exige al PSC que actúe de forma inmediata para corregir el "déficit histórico" en la ejecución de inversiones del Estado en Catalunya. Vergés ha señalado directamente a los socialistas como corresponsables de esta situación. "Son parte del problema: ustedes han liderado el Ministerio de Transportes y han presidido Renfe", ha espetado, tras reprochar al Govern que en su discurso inicial no dedicara "ni una sola palabra" a la falta de inversiones por parte del Estado y de no "plantarse" frente al Ejecutivo central para pedir estos recursos que le corresponden.

Vergés ha recordado que la falta de inversión fecha de hace años, más de una década, y que durante este tiempo han pasado gobiernos de diferentes colores, también del PP. Pero no ha habido una mejora, ha apuntado, en esta infrafinanciación. "Espero que entiendan porque PSOE y PP de cara a Catalunya son exactamente la misma cosa", ha apuntado. "Esto implica un coste de oportunidad, de riqueza que se deja de generar", ha incidido el diputado de Junts.

En palabras de Vergés, los socialistas tienen a Catalunya colpasada por "tierra, mar y aire", motivo por el cual, exigen un traspaso de puertos, aeropuertos y Rodalies a la Generalitat. "Se trata de una cuestión de eficiencia en su gestión, no es un tema de patriotismo". Y en este punto, ha incidido en la necesidad de que el aeropuerto del Prat cambie su titularidad mientras se gestiona su ampliación, algo que, según Verges, acotaría los tiempos ahora previstos para ampliar su capacidad. "El aeropuerto no puede esperar ocho o nueve años para tener el hub intercontinental", ha criticado. Por ello, Junts apuesta por "compaginar" un cambio en la operativa de las pistas actuales con la continuación de los trámites técnicos y ambientales para el alargamiento físico de la tercera pista, "por si finalmente se necesita ampliarla".

Sobre Rodalies, Vergés ha vuelto a rechazar el traspaso pactado entre el Gobierno y ERC, al considerar que no es completo. "No necesitamos el traspaso para tener el 49,9% de la culpa, sino para tener el 100% de las herramientas para resolver este drama que sufre nuestro país", ha afirmado.