El Govern garantiza que la nueva financiación para Catalunya respetará el principio de ordinalidad

El Govern no avalará ningún acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación catalán que no garantice el respeto al principio de ordinalidad. Es decir, que en el reparto entre comunidades, la financiación per cápita de las autonomías con mayor renta no quede por debajo de la de los territorios menos ricos. Así lo ha afirmado este martes en una entrevista en Catalunya Ràdio la consellera d’Economia i Hisenda, Alícia Romero, quien ha subrayado que este criterio será "imprescindible" en cualquier pacto futuro, recordando que lo abordado este lunes en la Comisión Bilateral Estado-Generalitat es tan solo un punto de partida.

Horas más tarde, tras la reunión del Consell Executiu, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha respaldado esa posición con firmeza y ha ido más allá, asumiendo que con el texto actual ya está "garantizado": "El principio de ordinalidad queda garantizado y recogido [en el acuerdo], y seguiremos trabajando. Esta es nuestra garantía", ha asegurado, alineándose con la consellera y tratando así de desactivar las críticas de partidos como ERC, que consideran que no hay una apuesta decidida porque la nueva financiación respecte el principio de ordinalidad, pues este concepto solo aparece en el preámbulo.

Imagen de la reunión de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. / FERRAN NADEU

Paneque ha querido restar importancia a este asunto y ha asegurado que el hecho de que este principio figure en el preámbulo del acuerdo es suficiente para dar por sentado que se respetará, aunque ha reconocido que aún falta acabar de "ajustar, definir la metodología y ver cómo se calcula", la ordinalidad, algo que, ha apuntado, corresponde al Gobierno. Según la versión del Executiu, la razón por la que el concepto no aparece de forma explícita en el cuerpo del acuerdo es que el Ejecutivo central debe negociar previamente con el resto de comunidades autónomas afectadas cómo se "define" y "garantiza" su aplicación. "Requiere un trabajo previo por parte del Gobierno, por eso no podía quedar del todo determinado dentro del pacto", ha admitido Paneque.

Su argumento es que lo que se presentó este lunes es la "arquitectura" del nuevo modelo y el paso de un acuerdo entre partidos a un acuerdo entre gobiernos, pero que todavía queda mucho trabajo por delante para asumir las concreciones, como reclaman los republicanos, con quien el PSC firmó un acuerdo para la investidura de Salvador Illa a cambio de sacar adelante un nuevo sistema de financiación singular. "El acuerdo recoge los fundamentos y el fondo de lo que se pactó con ERC", ha sentenciado la también consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.

Concreciones pendientes

Entre otras cuestiones, Paneque asume que debe concretarse el principio de ordinalidad. "Si este elemento no se incluye, se desvirtúa todo lo que ha ido pasando hasta ahora", ha defendido la portavoz, quien ha reivindicado que el Govern siempre ha considerado "fundamental" garantizar este principio y que, por lo tanto, este sigue siendo su compromiso. "Lo hemos dicho desde el principio: la ordinalidad es fundamental para que Catalunya reciba una parte proporcional a la riqueza que genera. No era ni adecuado ni razonable que recibiéramos menos recursos de los que produce nuestra economía", ha subrayado.

El vicesecretario de Comunicación de ERC, Isaac Albert. / MARC PUIG / ERC

Otro de los aspectos aún por definir es el calendario para que la hacienda catalana pueda asumir la recaudación del 100% de los impuestos. Aunque el acuerdo con ERC preveía que, a partir de 2026, la Agència Tributària de Catalunya podría gestionar de forma autónoma el IRPF, hace días que el Govern asume que ese objetivo no será viable en ese plazo. Ni Paneque ni Romero han concretado una nueva fecha, aunque ambas han reconocido que, a día de hoy, la agencia no dispone de los medios necesarios -ni en personal ni en infraestructura informática- para asumir esa competencia a partir del 1 de enero. Aun así, la consellera de Economia ha confiado en poder disponer en los próximos días de más "detalles" sobre cómo se articulará la gestión de este tributo.

"Un debate constructivo"

El Govern ha salido este martes a cerrar filas con el principio de acuerdo pactado el día anterior, pero sin dejar de atender a los recelos de los partidos que lo ven insuficiente, pues sus votos serán necesarios para hacer las modificaciones legislativas necesarias en el Congreso. Su insistencia este martes por dar por garantizado el principio de ordinalidad pretende asumir las peticiones de ERC, pero también ha lanzado un mensaje a Junts, que ha rechazado de plano este acuerdo al considerar que solo es un cambio "administrativo" que no acata el déficit fiscal de Catalunya y que se aleja de el concierto económico solidario que ellos defienden.

"Quien tenga un proyecto alternativo que lo presente y hagamos un debate sereno", ha retado Paneque, que ha lamentado el "ruido político" que ha acompañado la "compleja" negociación. "El Govern quiere alejarse de eso. Apostamos por un debate constructivo", ha afirmado. La portavoz también ha mostrado su "sorpresa" por las "interpretaciones tan opuestas" que ha generado el texto, tanto entre partidos como en los medios, y ha apelado al consenso: "Entendemos que todas las fuerzas coinciden en que Catalunya necesita una mejora de la financiación que no perjudique a nadie. Cuando a Catalunya le va bien, a España también".