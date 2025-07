La nueva financiación de Catalunya, ¿cumple con el pacto PSC-ERC para la investidura de Salvador Illa?

"El acuerdo que han explicado es casi igual al del pacto de investidura. No nos puede sonar mal, pero no hay ninguna concreción", lamentaba el vicesecretario de comunicación de ERC, Isaac Albert, durante su comparecencia para valorar la Comisión Bilateral Estado-Generalitat celebrada el lunes en el Palau de la Generalitat en la que se acordó la arquitectura del nuevo modelo de financiación singular para Catalunya y el sistema de gestión tributaria. Pero, ¿qué firmaron el PSC y Esquerra para la investidura del president Salvador Illa y qué hay de ello en el pacto entre gobiernos? Estas son las claves.

El pacto forjado entre los dos partidos en verano de 2024 consideraba que Catalunya merecía una nueva financiación fruto de un acuerdo bilateral con el Estado, algo que se respeta en el texto acordado en la comisión entre gobiernos, aunque allí se le añade un matiz importante: que puede ser un acuerdo "generalizable" a otras autonomías y, por lo tanto, que se reconoce la multilateralidad "como elemento clave del sistema de financiación".

Esto implica un choque de intepretaciones entre ERC, que siempre ha defendido que Catalunya debe tener un régimen propio; el Govern, que ha justificado que Catalunya merece su singularidad, pero sin privilegios; y el Gobierno, que ha considerado que cualquier modelo puede ser asumido por las comunidades que lo reclamen. Sea como sea, con el papel en mano, el régimen común no se rompe, y de hecho se compaginan tres conceptos para definir el nuevo sistema: "singular, federal y generalizable".

Los consellers Dalmau y Romero, junto al ministro Torres, durante la reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat. / FERRAN NADEU

Catalunya lleva años reclamando que debe equipararse lo que se aporta con lo que se recibe. El nuevo modelo sí supone "un cambio de paradigma" porque la Generalitat recaudará los ingresos, en vez de recibirlos, y entregará una parte de ellos al Estado tanto por los servicios que presta como en concepto de 'cuota de solidaridad'.

Pero aunque en el pacto de investidura quedaba claro que "las contribuciones de las comunidades autónomas por habitante, ordenadas en una escala de mayor a menor, tienen que mantener el mismo orden que en la escala de lo que reciben", en el acuerdo de la comisión bilateral solo aparece este concepto en el preámbulo y no en los puntos del acuerdo, aunque se señala que es una "condición necesaria" del nuevo sistema para que quede blindado. Lo que sí se concreta en los dos textos es la solidaridad interterritorial, una aportación que se reclama que sea "explícita y transparente", calculada con criterios "objetivos".

Una de las claves del pacto de investidura de Illa era que Catalunya se proponía recaudar el IRPF en 2026. Es algo que ahora los dos gobiernos ven inviable en este margen de tiempo. Ya no solo porque a nivel legal es impracticable que la Agència Tributària de Catalunya (ATC) lo pueda hacer en solitario, ya que requiere de cambios normativos, sino porque la hacienda catalana no está suficientemente dimensionada y carece de medios y de personal suficiente para ello.

Por eso, pese a que PSC y ERC pactaron que "la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Catalunya corresponden a la ATC", la agencia actuará en colaboración de la estatal durante este periodo transitorio, aún por determinar, que en buena parte depende de los plazos en el Congreso de los Diputados y de una mayoría pendiente.

Comisión bilateral Generalitat - Estado sobre la financiación singular en el Palau de la Generalitat. En la foto, En la foto, la consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero ; el Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres ; y el conseller de la Presidència, Albert Dalmau. / Ferran Nadeu / EPC

En esta línea, el documento firmado entre ejecutivos contempla que la hacienda catalana asuma "progresivamente competencias en gestión del IRPF (...) en el marco de un modelo en red de gestión del sistema tributario" en el que participen la administración estatal y las administraciones autonómicas, algo que se irá desarrollando en un grupo de trabajo.

Ahora bien, sí está escrito que las dos administraciones "acuerdan intensificar la participación (de la ATC) en la campaña de la renta" el próximo año en colaboración con la agencia estatal.

No se ha concretado ninguna inyección de recursos por parte del Estado, ni tampoco se ha aclarado en qué cuantía se cifran las competencias no homogéneas, es decir, aquellas que tiene Catalunya a diferencia de otras autonomías y por las que requerirá de una mayor financiación.

Por otro lado, se ha incumplido el calendario, ya que no se ha presentado el modelo el 30 de junio como previsto y tampoco se podrá recaudar el IRPF en 2026, al tiempo que no se han fijado nuevas fechas de cumplimiento. El Ministerio de Hacienda y el Departament d'Economia "mantendrán los contactos y los trabajos necesarios para acordar un nuevo modelo de financiación en que se tengan en consideración las necesidades de Catalunya y su singularidad", pero no hay plazos, aunque la Generalitat espera concreciones para antes de final de año y ERC aprieta para que así sea.

El portavoz adjunto de ERC, Isaac Albert, este lunes en rueda de prensa. / Marc Puig Pérez / ERC

El acuerdo de este lunes no supone un incumplimiento flagrante del pacto de investidura entre el PSC y ERC, pero hay aún un largo camino por recorrer para darlo por cumplido. Los próximos meses serán determinantes para ver si el Gobierno tiene más margen para avanzar en algunos asuntos, especialmente en los relativos a la Agència Tributària de Catalunya. Eso determinará si ERC sigue dando estabilidad a Sánchez y a Illa como ha ido haciendo hasta ahora o si opta por otro camino. Las legislaturas, en cualquier caso, hoy por hoy siguen en marcha tanto en el Congreso como en el Parlament.