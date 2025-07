ERC exigirá un mínimo de 50 militantes y un 3% de avales para constituirse en corriente interna

La dirección de ERC asumió en el último congreso el compromiso con los sectores críticos de elaborar un reglamento que reconociera y regulara la existencia de corrientes internas dentro del partido. Fue un pacto para intentar encauzar las discrepancias internas de la forma más civilizada posible y recuperar algo de paz tras la crisis que fracturó la organización hace justo un año. Pues bien, según ha podido saber EL PERIÓDICO, este mismo martes el partido ha enviado el nuevo reglamento a sus consejeros nacionales para que se lo estudien y, si quieren, presenten enmiendas. El objetivo es aprobarlo de forma definitiva en un consejo nacional del próximo 20 de septiembre.

En el documento, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, ERC asume el compromiso de "reconocer y respetar" estas corrientes como expresión de la "democracia interna" del partido. A partir de aquí, para constituir una, la formación exige que sean al menos 50 afiliados que lo soliciten y que presenten las firmas de un 3% de militantes de como mínimo seis agrupaciones regionales distintas. ERC ronda actualmente los 8.000 militantes, por lo que se necesitarán unas 250 firmas. La solicitud de ser corriente deberá ser aprobada primero por la ejecutiva que lidera Junqueras y, luego, deberá ser ratificada por el consejo nacional.

El nuevo reglamento da a las corrientes derechos y deberes. Entre los derechos, destaca la posibilidad de utilizar las instalaciones del partido; emitir comunicados de forma interna; enviar una vez al año un correo a toda la militancia informando de sus actividades o poder utilizar el boletín interno tres veces al año. Entre los deberes, sobresale la obligación de "respetar" las decisiones que tomen los órganos internos; no pedir el voto por opciones que no sean ERC; actuar con "espíritu constructivo", y no emitir opiniones públicas -especialmente en medios o redes sociales- que "contradigan de forma manifiesta" las decisiones adoptadas por la organización. Si las corrientes incumplen sistemáticamente sus deberes, el partido se reserva el derecho de suspenderlas o hasta disolverlas si así lo establece la comisión de garantías, el órgano que vela por el buen funcionamiento de la organización.

Fuentes republicanas reivindican que la dirección ha sido "muy valiente" con la decisión de reconocer y amparar la existencia de las corrientes internas, y recuerdan que han cumplido con el plazo de seis meses que se dieron para elaborar el reglamento. La cuenta atrás empezó el 15 de marzo y, si nada se tuerce, estará en vigor el 20 de septiembre. Este reglamento también tiene algo de simbólico para la nueva dirección. Considera que es otro paso para poder dar por enterrada de una vez por todas la crisis interna. El primer paso fue completar la renovación de las federaciones territoriales sin demasiado ruido ni sobresaltos.

Actualmente hay en ERC cuatro colectivos que, en el pasado, han mostrado interés por convertirse en corriente. Tres son sectores críticos que en su día fueron candidaturas que le disputaron el poder a Oriol Junqueras en el último congreso: son Nova Esquerra Nacional; Foc Nou y el Col·lectiu 1 d'Octubre. El cuarto colectivo es Ágora Republicana, del exdiputado en el Congreso Joan Tardà, que en su caso es afín a la nueva dirección pero que busca influir en los postulados del partido. Curiosamente, de los cuatro sectores, solo el de Tardà, que es afín, tiene la decisión tomada de ser corriente. Los otros tres no lo han decidido y siguen deshojando la margarita. Según las consultas hechas por EL PERIÓDICO, ahora mismo están más lejos que cerca de solicitarlo. En la elaboración del reglamento han colaborado personas próximas a Foc Nou y a Àgora. Desde Nova Esquerra declinaron hacerlo.

Entidades asociadas

ERC ha aprovechado que tenía que regular las corrientes internas para hacer una reforma estatutaria más amplia sobre la "participación interna" y también sobre la "apertura" que busca el partido hacia la sociedad. Así, también ha diseñado una regulación para que entidades cívicas y políticas de Catalunya puedan asociarse a ERC para colaborar. La idea, pues, es dar una cobertura estatutaria a uno de los principales postulados de Junqueras que es que, si ERC quiere crecer y gobernar, tiene que aspirar a parecerse lo más posible a la sociedad catalana. "Queremos parecernos a nuestro país porque, si no somos capaces de hacerlo, no tendremos la fuerza necesaria para transformarlo", dijo en el último congreso del partido. Con el nuevo reglamento, ERC busca retroalimentarse con estas entidades y darles voz dentro de la organización.

Finalmente, el partido también ha introducido una mejora en la regulación de los referéndums y las consultas internas, que han ganado presencia interna en los dos últimos años. Por ejemplo, la decisión de apoyar la última investidura de Pedro Sánchez o la de Salvador Illa se sometió al conjunto de los afiliados.