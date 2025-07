Leonor recibe la Medalla de Galicia: "Puedo dar fe de que aquí me sentí como una gallega más"

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, forma parte, desde este lunes, de los condecorados con la Medalla de Ouro de Galicia, la máxima distinción de honor, de carácter civil, que otorga el Ejecutivo gallego. En un breve acto, que apenas ha durado media hora, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, le colgó la condecoración entre palabras de agradecimiento y alabanzas a su paso por la comunidad.

Leonor, vestida de guardiamarina, ha entrado a las 10.30 horas en una soleada Praza do Obradoiro, en la que aún había poca afluencia de personas, acompañada por Rueda; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saíz; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Acompañada con la Marcha do Antigo Reino de Galicia, a cargo de la Real Banda de Gaitas de la Deputación de Ourense, la princesa ha saludado, antes de entrar al Pazo de Raxoi, donde se ha celebrado el acto de entrega, al equipo de Gobierno gallego en su totalidad.

“En esta tierra de emigrantes he recordado a todos los gallegos que tuvieron que dejar su casa para buscar una vida mejor”. Con estas palabras inició la princesa de Asturias su discurso, en el que intercaló gallego y castellano y en el que no faltaron palabras en recuerdo de su paso por Marín, que ahora finaliza: “Hoy Galicia es una tierra acogedora y he podido dar fe porque aquí me he sentido como una gallega más. Mi vida fue muy intensa y exigente, pero también pude disfrutar del buen ambiente en cada lugar que pise... la comida... sobre todo los furanchos".

Con la medalla ya al cuello, Leonor definió sus meses en la Escuela Naval Militar de Marín como "muy intensos", al tiempo que mencionó a sus 75 compañeros de promoción "con los que he compartido mucho tiempo". "No voy a tener morriña alguna porque a Galicia quiero volver siempre", declaró en el Salón Nobre del Pazo de Raxoi en el que, a petición propia, había una veintena de jóvenes de su edad.

Así, la princesa terminó su discurso parafraseando una canción de Los Limones, grupo que ha puesto la banda sonora a los populares gallegos en numerosas ocasiones: "Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar". Esta no es la primera vez que un miembro de Casa Real recibe esta condecoración. El rey emérito Juan Carlos I se colgó la Medalla de Galicia en el año 1985, la segunda que se otorgaba tras la concedida, a título póstumo a Daniel Alfonso Rodríguez Castelao.

Rueda pone el foco en la "inestabilidad" política de España

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que fue el primero en tomar la palabra, pronunció un discurso marcado por la “inestabilidad” de la política nacional. “Su Alteza Real forja una alianza para siempre con el conjunto de Galicia, en general, y con las gentes del mar en particular”, aseveró.

Para el mandatario autonómico, Galicia "representa un valor seguro", en el que "hemos sabido preservar un clima de estabilidad institucional que nos permite avanzar con paso firme en los verdaderos problemas de la ciudadanía". Rueda aprovechó la ocasión para sacar pecho por el gallego, si bien no fue el idioma que utilizó a lo largo de todo su discurso: "Lingua, cultura e historia conforman o noso feito diferencial, absolutamente compatible coa nosa condición de españois e europeos en pleno dereito".

Tras escuchar el himno de Galicia, interpretado por Sheila Patricia, la princesa Leonor pasó a firmar el Libro de Ouro en el despacho de la Presidencia de la Xunta. Allí, Rueda le hizo entrega de los regalos institucionales: un ejemplar del álbum Nós, de Castelao, y la Obra Completa de Rosalía de Castro.

La princesa Leonor partió hacia Marín, localidad de la hoy es nombrada Hija Predilecta, en torno a las 12.10 horas, después de mantener un encuentro en el Hostal dos Reis Católicos con diversos representes y autoridades de la comunidad gallega. Entre ellos se puedo ver al rector de la Universidade de Santiago de Compostela, Antonio López; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Rosario Álvarez; la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño; o el líder del PP en Santiago, Borja Verea.

Las ausencias

La entrega de este reconocimiento ha estado, desde su anuncio, el pasado 10 de junio, rodeada de polémica. El BNG, quien ostenta la Alcaldía de Santiago, no ha acudido al acto, algo de lo que ya habían advertido con anterioridad, al considerar que la heredera al trono "no hizo nada por el pueblo gallego” y, por ende, “no merece” tal honor. Sin ir más lejos, la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, quien suscribió el rechazo de su formación política, expresó este fin de semana que esta distinción pretende “blanquear a la monarquía”.

Al mismo tiempo que tenía lugar el acto, se concentraban, en la contigua Praza de Fonseca, decenas de personas lideradas por dirigentes y militantes del BNG y de su organización juvenil, Galiza Nova. Entre ellos estaba el único diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, que alegó que "el pueblo gallego no tiene rey".