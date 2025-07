El debate sobre la limitación de mandatos de los Comuns condicionará la elección del candidato a la alcaldía de Barcelona

¿Quién será el próximo candidato de los Comuns a la alcaldía de Barcelona? Este es el interrogante que el partido de Ada Colau se ha propuesto despejar antes de finales de año, cuando por primera vez elegirán un tándem -y no una sola persona- para tratar de arrebatarle la vara a Jaume Collboni. El melón de los nombres posibles está ya abierto de manera informal, pero antes el partido afrontará en el mes de septiembre, según ha podido saber EL PERIÓDICO, el debate sobre la limitación de mandatos fijado en su código ético. De hecho, de si esta restricción se mantiene o se flexibiliza, dependerá también que determinados dirigentes puedan aspirar a encabezar la candidatura.

Desde su creación, los cargos públicos electos y los de libre designación de Barcelona en Comú no pueden superar los dos mandatos en un mismo cargo, es decir, el equivalente a ocho años. Aunque sí que se prevé un mandato más "excepcional" si así lo valida el partido, un recurso del que echaron mano en las elecciones municipales de 2023 para que Ada Colau pudiera ser candidata a la alcaldía por tercera vez, pero también para que Janet Sanz pudiera concurrir de nuevo bajo las siglas de los Comuns -antes, fue concejal por ICV entre 2011 y 2015-.

Los años y los salarios

Si esa limitación se mantiene, Sanz, que desde el adiós de Colau de la primera línea de la política ejerce el liderazgo de los Comuns en el Ayuntamiento de Barcelona, no podría volver a presentarse en las municipales de 2027. En cambio, la interpretación del partido es que sí que lo podría hacer la exalcaldesa porque del tercer mandato extraordinario que validó la formación solo cumplió poco más de un año en el cargo de concejal en la oposición. En todo caso, la apuesta de Colau en estos momentos no es volver a ser candidata y así lo ha trasladado a la interna del partido. "Solo me plantearía volver si realmente fuera muy útil en algo puntual", aseguró en una entrevista a Europa Press a finales de mayo. Su rol ahora es llevar la batuta de la fundación del partido, su 'think tank', además de estar potenciando su perfil en causas a escala internacional, como la defensa de Palestina.

La exalcaldesa de Barcelona y exlíder de los Comuns, Ada Colau / Lorena Sopena / Europa Press

El pasado fin de semana, el congreso de Barcelona en Comú puso en manos de su comité de ética cómo encarar el debate sobre la limitación de mandatos sin tener claro hacia dónde se decantará la balanza. En ese cónclave, los Comuns sí que manifestaron que deben existir "mecanismos claros de limitación y renovación de cargos", pero sin más concreciones. En la deliberación que se abordará en septiembre también se analizará el tope de 2.200 euros mensuales netos en 14 pagas anuales de sus cargos, que una parte del partido considera que debería reajustarse 10 años después de irrumpir en la política.

¿Pisarello? ¿Urtasun?

Será justo después de esa puesta a punto del código ético cuando Barcelona en Comú activará las primarias para elegir el tándem que liderará la lista en 2027, pero en el escenario del cierre del congreso ya subieron los rostros que se sopesan de cara a las primarias, siempre y cuando Colau, cuyo liderazgo valoran como "insubstituible", no cambie de tercio, cosa que no prevén que suceda. De hecho, precisamente para no alimentar especulaciones en este sentido, su participación pública en el cónclave se limitó a una mesa redonda el sábado y no estuvo, en cambio, en la fotografía del acto de más envergadura política.

Más allá de si Sanz puede o no optar a ser cabeza de cartel, uno de los nombres más aupados, reconocen miembros del espacio, es el de Gerardo Pisarello, actual diputado en el Congreso y que ya fue concejal durante los cuatro primeros años de la alcaldía de los Comuns en Barcelona. Hay miembros del partido que lo empujan a dar el paso y es un dirigente de la órbita cercana de Colau.

Janet Sanz y Gemma Tarafa, en el congreso de Barcelona en Comú / Barcelona en Comú

Una de las grandes apuestas que han verbalizado los Comuns es la de arremangarse para construir un "frente amplio" de las izquierdas en Barcelona acercando posiciones con la CUP y ERC y, por lo tanto, alejándose de la alianza con el PSC con el que gobernaron durante los últimos cuatro años de alcaldía de Colau. Pisarello es un nombre que entienden que ayudaría a tender esos puentes, que quieren hacer extensivos a los movimientos sociales de la ciudad. Pero el suyo no es el único nombre que se maneja, ya que también el del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tiene séquito. Especialmente entre los que apuntan que quizá se necesitará un candidato con un perfil muy consolidado y con notoriedad pública para poderle disputar la alcaldía a Collboni.

Más allá de ellos dos, hay dirigentes emergentes en el espacio, como Gemma Tarafa, que además de concejal es coordinadora nacional de Catalunya en Comú y también forma parte del círculo de confianza de Colau, o Jess González, que fue diputada en el Parlament en la anterior legislatura y es concejal en estos momentos en el Ayuntamiento de Barcelona. Lo que está claro es que el tándem que se escoja será paritario, como también lo tiene claro el partido que ese dúo deberá emplearse a fondo para consolidarse como alternativa al gobierno en minoría del PSC. Tras el debate del código ético de septiembre, se abrirá la veda de las primarias.