Catalunya incumple las grandes medidas contra la corrupción que pactó hace una década

Para intentar capear la tormenta generada por el 'caso Cerdán', el presidente Pedro Sánchez ha lanzado un plan de 15 medidas contra la corrupción con el que pretende exhibir su compromiso contra esta lacra. Más allá de si las propuestas son más o menos adecuadas, la experiencia enseña que a partir de ahora lo realmente difícil será vencer las reticencias y los obstáculos que surgirán para ponerlas en marcha. Son escollos que aparecerán, sobre todo, desde dentro del propio poder político. Justo hace ahora una década, en Catalunya los principales partidos y entidades firmaron el Pacte Social contra la Corrupció y, transcurrido todo este tiempo, las grandes medidas incluidas allí siguen sin cumplirse.

En primer lugar, aquel pacto proponía un ambicioso paquete de leyes para atacar el problema. Por ejemplo, una ley electoral catalana que redujera de forma "drástica" el gasto de los partidos políticos con medidas tan novedosas como obligar a las formaciones a enviar la propaganda electoral de forma conjunta. Hay partidos que llegan a gastarse un millón de euros por convocatoria. Nunca se ha hecho. También se planteó, entre otras cosas, una ley catalana específica para proteger a los alertadores que denuncian casos de corrupción; prohibir los créditos de los partidos con bancos; obligar a los directivos de las grandes empresas a hacer público su patrimonio; profesionalizar los directivos de las empresas públicas para cortar sus vínculos con la política; retirar los aforamientos de los diputados o fijar un límite de mandatos a los cargos públicos. Todo ello sigue pendiente.

El Pacte Social se firmó el 9 de diciembre de 2015 -Día Mundial contra la Corrupción- en un momento muy crítico por la sucesión de escándalos. Eran los tiempos del caso del Palau de la Música, del caso 3%, del Pretoria, del Mercuri y del Innova. A nivel estatal, la trama Gürtel y los papeles de Bárcenas escandalizaban a la opinión pública. Aquel compromiso entre entidades y partidos también quiso mover fichar no solo al Parlament sino también al Congreso. Abogó por acabar con la partitocracia en el nombramiento de órganos de control -Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, etc.- o llegar a la media europea de 21 jueces por cada 100.000 habitantes. Actualmente, esa ratio en Catalunya está en los 10,6.

Los partidos acaban siendo una agencia de colocación Itziar González — Presidenta del Observatori contra la Corrupció

"Todo lo que ahora ha anunciado Sánchez -el plan anticorrupción- está en aquel pacto y durante 10 años no se ha hecho nada. Un 0,1%. Solo cuestiones menores". Este es el crudo diagnóstico que hace la presidenta del Observatori contra la Corrupció, Itziar González, el ente encargado de presionar a partidos e instituciones para que cumplan el acuerdo. Su explicación es que hay una "disociación" entre lo que quieren los partidos y lo que luego aplican a la hora de la verdad: "Lo quieren, lo votan y dicen que se tiene que hacer, pero después no lo hacen". Para González no es ni una cuestión de maldad o cinismo, sino simplemente de incapacidad: "El sistema los ha capturado de tal forma que la voluntad política no puede marcar la diferencia". La raíz del problema, reflexiona, es que tras la recuperación de la democracia "no se ha invertido en cultura democrática" y se han consolidado las "redes clientelares". "Los partidos acaban siendo una agencia de colocación", resume.

Los obstáculos para avanzar

Para hacer un seguimiento del Pacte Social, en estos 10 años se han celebrado lo que se conoce como cumbres contra la corrupción. Se han celebrado tres, la última, el pasado 28 de mayo en el Parlament. Aquel día, los asistentes -partidos y entidades- asumieron 11 compromisos y, todos ellos, eran asuntos aún pendientes de materializar de las dos cumbres anteriores lo que, de nuevo, evidenció la tradicional parálisis en la ejecución de medidas.

Itziar González y Josep Rull en la última Cumbre contra la Corrupción. / BERNAT VILARÓ (ACN)

El primer compromiso adoptado en aquella cita fue impulsar una ley para profesionalizar a los directivos del sector público de la Generalitat. El profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y colaborador experto de la OCDE en reforma institucional, Ismael Peña-López, defiende esta norma por la necesidad de escoger a los aspirantes por sus "habilidades directivas" y su "perfil técnico" y no por ser personas "puestas a dedo" por los partidos. En primer lugar, alega que es importante por el "desconocimiento" que a veces evidencian algunos de los elegidos por las formaciones políticas. En segundo, para "quitar las manos de los partidos" de entes de la administración donde se mueve mucho dinero, como por ejemplo las infraestructuras.

La ley para proteger los alertadores

En Catalunya, uno de los encargados de luchar contra la corrupción es la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). Desde allí se señalan tres prioridades. La primera es aprobar una ley catalana de protección de alertadores, que se registró en el Parlament hace siete años, pero nunca llegó a tramitarse al quedar atascada entre legislaturas. "Es irrenunciable, urgente y muy importante", resume a EL PERIÓDICO, Lourdes Parramon, jefa de relaciones institucionales de la OAC, que insiste en la necesidad de una norma propia, clara y garantista desde Catalunya, más allá de la estatal, aprobada en enero de 2023. La propia González fue, en su época de concejal de Barcelona, alertadora. Le costó la dimisión y "tres años sin trabajo".

Desde la Oficina Antifrau defienden que es importante contar con un marco legal catalán que proteja a los que denuncian, como existe también una norma catalana de transparencia diferenciada de la estatal. De hecho, la segunda medida pendiente que subraya la OAC es el régimen sancionador vinculado a esta norma de transparencia, todavía no desplegado. Incumplir la ley no tiene consecuencias. Por último, la tercera gran prioridad que sitúa es la ley catalana de lobbies. "La ciudadanía debe poder rastrear de dónde vienen las decisiones, conociendo las relaciones de los cargos públicos, ya sea en el Parlament o en el Govern", defiende Parramon.

El actual Govern de Salvador Illa tiene en el tintero la ley de alertadores y la ley para profesionalizar la dirección pública, aunque aún no las ha llevado al Parlament. Si consiguiera aprobarlas sería un primer paso, pero aún quedaría un largo camino para cumplir lo que todo el mundo asumió hace 10 años.