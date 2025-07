Salvador Illa, el salvavidas de Pedro Sánchez para evitar el naufragio

Salvador Illa no es solo un aliado de Pedro Sánchez. Es también su amigo, su confidente, su consejero y su escudero. Se conocieron en 2014, cuando el nombre del presidente del Gobierno saltó a la palestra al presentarse por primera vez a la carrera por liderar el PSOE. Fue Illa quien le recogió en la estación de Sants para llevarlo hasta un acto en la Roca del Vallès en plena campaña de las primarias. Cercado ahora por la trama de corrupción del 'clan del Peugeot' que lo catapultó a lo más alto cuando en 2016 resurgió de las cenizas para recuperar el mando del partido tras ser defenestrado, el jefe del Ejecutivo se ha refugiado en algunos de los consejos del president de la Generalitat para tratar de agotar la legislatura. O, al menos, para no dimitir ahora, tras confesar que se lo ha planteado.

Catalunya era territorio hostil para el PSOE durante el apogeo del 'procés', y ahora es el principal refugio para Sánchez. Los dirigentes del PSC se esforzaban durante la doble campaña electoral de 2023 y también en las catalanas del año pasado en subrayar la placidez con la que acudía a los mítines en la comunidad, frente a la antipatía que crecía en Madrid, aún sin saber que estallarían hasta cinco casos judicializados que le acorralan y que harían irrespirable el ambiente en el Congreso.

Dos años después, en la Generalitat cierran filas sin matices con el presidente del Gobierno, e Illa se alza como su principal salvavidas para evitar el naufragio. Lo hace no solo defendiendo su obra de gobierno, sino también saliendo al rescate ante los ataques que recibe de la 'vieja guardia' del PSOE y entrando en el cuerpo a cuerpo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para tratar de minimizar, de paso, el papel de Alberto Núñez Feijóo como presidente del PP.

Illa controla el PSC, tiene un partido ordenado bajo su figura, pero eso no impide que haya en las filas temor a que la aparición de nuevos informes de la Guardia Civil pueda terminar implicando a Sánchez, y que esto pueda derivar en consecuencias para el president de la Generalitat. Pero la directriz es clara y la confianza es absoluta, así que los socialistas catalanes recalcan que los siete años que lleva de mandato han servido para 'desinflamar' el conflicto político y que prueba de ello es, precisamente, ostentar ahora el mando del Govern de la Generalitat y haber roto la mayoría independentista.

El jefe del Govern no solo le debe a Sánchez el ascenso a ministro de Sanidad que le dio notoriedad durante la pandemia del covid, sino también su investidura, ligada a un acuerdo con ERC que no se puede cumplir sin el concurso de la Moncloa. E Illa, a su vez, debe medir los ataques a un Junts que está centrado en hacer política desde Madrid, para que no tambaleen siete votos imprescindibles para Sánchez.

Sánchez no cuenta con una mayoría unida a su favor, sino con una mayoría articulada contra el PP y Vox. Pero sin sus socios, la gobernabilidad es imposible. Catalunya es ahora el motor del PSOE para forjar un nuevo modelo de gobernanza, más bien de pretendida cogobernanza plurinacional, y el PSOE no esconde que la voluntad es cumplir con los pactos con el independentismo para después relanzarlos al resto de autonomías, fijándose en las que dominan los populares para presionarles a explicar por qué no quieren 'beneficios' para sus regiones.

Lo que sucederá este lunes, en la comisión bilateral Estado-Generalitat, es una muestra de ello. ERC hará cuentas sobre el cumplimiento de los pactos y los dos gobiernos acordarán los cimientos de una financiación para Catalunya a la que podrán acogerse otros territorios atendiendo a su 'singularidad'. A través de una proposición de ley en el Congreso, como avanzó EL PERIÓDICO, la Generalitat tendrá encaje legal para poder recaudar el IRPF en 2026 y de forma gradual el resto de tributos que se vayan pactando. Pero la clave está en cuánto dinero invertirá el Gobierno para poder traspasar esta gestión, en la cuantía de la cuota de solidaridad que se entregará al Estado, y en si Sánchez consigue que Compromís, Podemos y Junts se sumen al plan.

El partido de Carles Puigdemont lleva meses allanando el terreno para no quedar al margen del nuevo modelo catalán. Si bien desde el partido insisten en que ERC no consigue que la nueva financiación sea un concierto económico como el que reclamaban, exigen al Gobierno su parte del botín. Eso es, la concreción de la delegación de las competencias en inmigración y la oficialidad del catalán en la Unión Europea, pero también que Sánchez dé un paso más y se reúna con Puigdemont ahora que la amnistía ya ha pasado el filtro del Tribunal Constitucional.

Junts presiona al Gobierno y amenaza con dejarlo caer, incluso insinuando que un pacto con el PP tras las elecciones generales podría ser viable si Feijóo acepta las condiciones que ya impuso en su día a Sánchez. Esto permite a los posconvergentes desmarcarse de ERC, pero está por ver si su electorado acepta que, lo que ahora es una palanca de fuerza en la negociación con el PSOE, pueda terminar siendo una opción después de pasar por las urnas sin ser damnificados por Aliança Catalana. Que Puigdemont esté ya en Catalunya o siga residiendo en Waterloo será determinante para resolver esta encrucijada.