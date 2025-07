Illa intensifica su presencia en los actos del PSC para levantar el ánimo en plena crisis del PSOE

Ejercer de president de la Generalitat a pleno rendimiento sin descuidar el liderazgo del PSC. Este es el doble sombrero que Salvador Illatrata de compaginar desde que hace un año fue investido. En el último mes y medio especialmente ha intensificado su agenda en el partido y este mismo viernes tenía previsto intervenir en el consejo de federación de Barcelona junto al alcalde Jaume Collboni, aunque finalmente ha anulado su agenda pública por la muerte de un auxiliar forestal que trabajaba en la extición del incendio de Paüls.

En todo caso, desde que la crisis por el caso Cerdán-Ábalos ha situado al PSOE y, por ende, a Pedro Sánchez, en la cuerda floja, ha calado la sensación de que hay que insuflar moral a la tropa socialista de la mano de su 'primer secretari', además de hacer un llamamiento a activarse de cara a las elecciones municipales de 2027.

La misma portavoz de la formación, Lluïsa Moret, ha reconocido públicamente la "tristeza" y el "malestar" que ha provocado entre la militancia en las últimas semanas constatar como la mancha de la corrupción impregna las siglas del PSOE. Illa, aseguran fuentes del partido, es "consciente" de que debe también mimar al PSC pese a la intensa agenda que le exige el cargo de president. Se trata de levantar el ánimo de unas bases que ven como el liderazgo de Sánchez se tambalea tras años de haberle aupado elección tras elección, además de hacerles notar que el Illa president no se olvida de codearse también con los que se encargan de colgar los carteles electorales.

El día a día, supervisado por Moret

El día a día en el PSC está supervisado por la número dos del partido, Lluïsa Moret, de la estricta confianza del 'primer secretari, junto al dúo formado por José Luis Gimeno, secretario del área de organización, y Joaquín Fernández, secretario de política municipal. Estos tres dirigentes se encargan de peinar las federaciones, de atender sus necesidades y de ejercer de radar de lo que se cuece en cada agrupación. Ya hace semanas, de hecho, que han activado la maquinaria para preparar el terreno de las elecciones municipales. Pero Illa no quiere que cale la sensación de que dedicarse al Govern va en detrimento del partido; y menos aún, como se rumorea por ciertos círculos de Madrid, que esté pensando en ser él el relevo de Sánchez a nivel estatal.

Lluisa Moret, Salvador Illa y Jaume Collboni en la Festa de la Rosa del PSC. / JORDI COTRINA

Así pues, al margen de la agenda de president, en los últimos tres meses se le ha visto en las casetas de la Feria de Abril, en el consejo nacional del partido el 12 de abril, en la Festa de la Rosa del Vallès Oriental y del Moianès, en el acto de los dos años del mandato del alcalde Jaume Collboni, en el consejo federal del partido del Vallès Occidental, en el acto municipalista del pasado 13 de junio, en la escuela de formación de las juventudes en Castellnou de Bages y, hace dos semanas, en la entrega del premio a los valores europeos a Federica Mogherini.

El de las municipales de 2027 es el próximo hito electoral que tendrá el PSC -si es que no hay elecciones generales antes- e Illa quiere que el partido continúe musculándose para continuar ganando terreno en Catalunya. Como líder del partido siempre ha defendido que la catapulta de los socialistas catalanes para haber recuperado la Generalitat es ser fuertes en los municipios y ha hecho llamamientos a la militancia para que mantengan el nervio y no den nada por ganado. Barcelona es clave para ello, y de ahí que en los próximos dos años se vuelque en arropar a Collboni, como pretendía hacer este viernes, que gobierna en minoría porque no ha logrado consolidar una alianza con ningún otro grupo.

Nada por ganado ni nada por perdido

Que no se dé nada por ganado, pero tampoco por perdido, si se tiene en cuenta cuál es el panorama estatal. Como líder del PSC, ha exhibido un apoyo incondicional a Sánchez en su peor momento y defendido que el Gobierno debe continuar. Y para que continúe sabe que tiene que espolear a las bases catalanas, que hasta ahora han sido las más fieles al liderazgo del presidente y secretario general del PSOE. Illa quiere que continúen ensalzándolo, y para ello tiene que cargarles de argumentos sobre los beneficios que supone para Catalunya y para España que Sánchez siga en el Gobierno pese al golpe que ha supuesto el caso Cerdán-ábalos.

El Illa president se arremanga también en su rol de 'primer secretari' porque sabe que de la movilización de su tropa depende su Govern y, en parte también, que el PSOE retenga el que se ha convertido en su principal bastión.