Feijóo promete "más financiación" para Catalunya si gobierna: "Sé que lo necesita y la tendrá"

Alberto Núñez Feijóo no ha tardado ni una semana en viajar a Catalunya tras ser ratificado como líder del PP en el reciente congreso nacional del partido. Consciente de que el voto catalán será determinante para alcanzar la Moncloa, el presidente popular lleva un año intensificando su presencia en el territorio. Este viernes lo ha hecho acompañado de una promesa: si gobierna el PP, Catalunya tendrá "más financiación": "Sé que necesita más financiación y la tendrá, pero en una mesa donde nos vamos a poder poner de acuerdo con el resto de España", ha declarado. Lo ha hecho tres días antes de que se celebre en Barcelona la comisión bilateral Estado-Generalitat, que cimentará las bases del nuevo modelo de financiación para Catalunya.

El jefe de la oposición ha criticado esta cita al considerar que el lugar para hablar de un posible cambio en el sistema de financiación -que ve con buenos ojos- debe ser el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con representación del resto de presidentes autonómicos. Hacerlo en una comisión bilateral es para Feijóo un "parche", un "atajo" y una "imposición": "Es un error para Catalunya utilizar un sendero que no va a llegar a ninguna parte", ha añadido, tras reducir el encuentro a una mera "conversación": "No se puede pactar cuando uno no tiene capacidad de pactar", ha incidido.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una visita a Barcelona. / JORDI OTIX

De hecho, Feijóo ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a presentar en este órgano su propuesta para ver qué opinan el resto de líderes autonómicos. "Quiero saber qué opinan el presidente de Asturias y el de Castilla-La Mancha, el resto [del PP, salvo Navarra y País Vasco, con un régimen especial] ya sé lo que opinan". Es un dardo a Sánchez, pues Emiliano García-Page, el líder socialista manchego, es la voz más crítica dentro de las siglas con la financiación singular catalana. Más allá de las dificultades para encajar ese modelo, Feijóo ha recordado que no está exigiendo nada nuevo: el actual sistema de financiación catalán, impulsado por el tripartito en 2009, se pactó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. "Por lo menos ellos lo llevaron allí", se ha jactado.

Los reproches más duros contra el Ejecutivo Central, sin embargo, no han sido ni por "arrodillarse" frente a los independentistas con la financiación singular, como ha llegado a decir, ni por la corrupción del PSOE, a la que también ha hecho referencia, sino al recordar los negocios de prostitución del suegro de Sánchez: "Usted no puede ser un adalid y decir que va a ilegalizar la prostitución cuando usted participó del abominable negocio de la prostitución". Y lo vuelvo a repetir, y eso no es ninguna crítica, es una crónica a los hechos acreditados y publicados en nuestro país desde hace una década", ha dicho Feijóo.

Son unas palabras parecidas las que ya usó en el Congreso esta semana al acusar al presidente del Gobierno de vivir de la prostitución. "Tenga la humildad de reconocer que durante una época de su vida esa prostitución le vino bien en el ámbito personal y patrimonial", ha incidido este viernes.

Junto a él, en el Hotel Lamaro de Barcelona, estaban los tres miembros catalanes que forman parte de la ejecutiva del partido desde la semana pasada: el presidente del PP de Barcelona, Dani Sirera, el portavoz en el Parlamento, Juan Fernández, y el del ayuntamiento, Juan Milián. También lo ha arropado el presidente provincial de Barcelona y alcalde de Castelldefels, Manu Reyes. La ausencia más destacada ha sido la del líder del PPC, Alejandro Fernández, con quien la cúpula nacional mantiene, desde hace tiempos, una relación tensa. Fuentes del partido explican que no ha podido acompañar a Feijóo por temas de agenda.