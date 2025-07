Dos exaltos cargos del Govern defienden la legalidad de que Catalunya recaude y gestione el IRPF

Cuando queda menos de una semana para que el Gobierno y la Generalitat presenten los acuerdos en materia de financiación en una reunión de la Comisión Bilateral, este miércoles han desfilado por el Parlament varios economistas para abordar el asunto. Dos ellos, los exaltos cargos de la Generalitat Marta Espasa y Albert Carreras, han defendido la legalidad -y también la conveniencia- de que Catalunya pase a recaudar de forma íntegra el IRPF, una de las medidas estrella que negocian los dos ejecutivos.

Espada fue secretaria de Hacienda de la Generalitat entre 2018 y 2024 -con gobiernos de Junts y ERC- y ahora forma parte del grupo de expertos que asesora al president Illa en materia de financiación. Para ella, Catalunya debería gestionar todos los impuestos por una cuestión de "responsabilidad fiscal". Se podría resumir así: si la Generalitat es lo bastante 'mayor' para pagarse la Sanidad, la Educación y los Mossos -por citar algunos ejemplos-, es 'mayor' también para gestionar sus impuestos y que no lo tenga que hacer el Estado. "Los ciudadanos tienen que pagar los impuestos a la Generalitat porque es quien presta estos servicios", ha argumentado en la Comisión de Economía.

Está bien que Junts empuje para que se consiga siempre más, pero no derribemos un elemento [la recaudación del IRPF] que puede ser positivo Albert Carreras — Exsecretario de Hacienda de la Generalitat

Carreras fue secretario general del departamento de Economía en el Govern de Artur Mas y tuvo que lidiar desde el Govern con las consecuencias de la crisis económica. Aunque no tiene vínculos ni con el PSC ni con ERC, no ha tenido reparos en alabar que el pacto al que llegaron hace un año para reclamar una nueva financiación singular tiene "virtudes". Según él, recaudar el IRPF permitiría "reforzar la hacienda catalana" y depender menos de los anticipos con los que el Estado financia actualmente las autonomías. De hecho, ha pedido a Junts que aparque sus reticencias y se sume al acuerdo: "Está bien que Junts empuje para que se consiga siempre más, pero no derribemos un elemento [la recaudación del IRPF] que puede ser positivo".

¿Cómo se encaja legalmente esta ley y como se rebajan las suspicacias que pueda generar en otras autonomías? Para Carreras no hay duda de que es de que es perfectamente constitucional si se oferta la posibilidad de recaudar este IRPF "a todas las comunidades autónomas", es decir, si se respeta el principio de igualdad. De hecho, su tesis es que un concierto económico también debería ser constitucional para Catalunya si se abriera la posibilidad de que todas las comunidades puedan optar a él. Su sospecha es que son muchas las autonomías que no están interesadas ni en tener un concierto ni en recaudar el IRPF. Por su parte, Espada también ha defendido la legalidad de una "financiación singular", pero ha advertido de que hay que modificar como mínimo tres leyes en Congreso: la célebre LOFCA, la ley de financiación de las comunidades autónomas y la ley de cesión de tributos a Catalunya. Aunque ella no haya entrado en consideraciones políticas, esto complica la operación.

"No es un concierto"

También ha pasado por la comisión el economista y exdiputado en el Congreso y en el Parlament de Germà Bel. En el Congreso lució las siglas del PSC (2000-2004). Luego, tras transitar al independentismo, en el Parlament lució las de Junts pel Sí (2015-2017). Para él, la financiación singular que pactaron el PSC y ERC "no es un concierto", ya que para serlo, aparte de recaudar impuestos, debería dar a la Generalitat una amplia capacidad para recaudar y legislar sobre el resto de tributos. Eso sí, ha dicho que "tener el dinero es una avance".

Bel también ha recurrido a su pasado como diputado en Madrid para desconfiar de las mejoras en la financiación de Catalunya que pueda ofertarle el Estado. A modo de anécdota, ha explicado lo que una vez le confesó un exdirector de la Agencia Tributaria estatal. Era la primera legislatura de Aznar (1996-2000) cuando el diputado Josep Antoni Duran i Lleida (CiU) consiguió arrancar al ejecutivo del PP una mejora de entre 300 y 400 millones para la financiación de la Generalitat. Tras sellarse el acuerdo, ese exdirector de Hacienda recibió la orden del mismo Gobierno de recuperar ese dinero intensificando "las inspecciones fiscales en Catalunya". "No diré el nombre", ha avisado Bel.