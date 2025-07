ERC mantiene el apoyo a Sánchez si el caso Cerdán-Ábalos no va a más: "Si esto se queda aquí, usted se tiene que quedar"

ERC mantiene, por ahora, el apoyo a Pedro Sánchez. No se trata de un apoyo incondicional, sino condicionado a si la onda expansiva del caso Cerdán-Ábalos crece. Y si esto último sucede, su apuesta será la de reclamar elecciones. Así lo ha verbalizado Gabriel Rufián desde el atril del Congreso tras escuchar el paquete de medidas anticorrupción que ha anunciado el presidente del Gobierno. "Si esto se queda aquí, en tres listos que se repartieron cuatro mordidas, usted se tiene que quedar. A un Gobierno no se le puede tumbar con los que tenemos sobre la mesa", ha asegurado cerciorando que continuarán, por ahora, sosteniendo a la Moncloa.

No obstante, el líder de los republicanos en el Congreso sí que ha querido añadir que ese escenario cambiará si hay más implicados en el caso o si se extiende a una financiación irregular del partido. "Si nos hace escoger entre corruptos cutres o profesionales, vamos a obligar a que la gente decida", ha avisado. Es decir, que en ese contexto sí que le retirarían el apoyo para pasar a reclamar elecciones. El motivo es, ha apuntado Rufián, que puede llegar un punto en el que la "permanencia" de Sánchez no solo no frene a la derecha, sino que suponga que "cuando entre, entre para siempre".

La vivienda como prioridad

Pero mientras los hechos se ciñan a lo que ya se sabe, ERC sí que considera que el presidente del Gobierno debe "pasar a la ofensiva" y dejar de abrazarse al 'y tú más' señalando el historial de corrupción del PP. La izquierda, ha advertido, debe ser consciente de que "no puede robar" porque la penalización que sufre por ello es "extremadamente mayor" que con la derecha. "Nuestra gente, llora. Su gente, ficha, vota", ha resumido. Así que ha reclamado al presidente que lidere un plan con medidas "radicales" en el que la prioridad absoluta la debe tener garantizar el derecho a la vivienda. "¿Cómo quiere que la gente valore algo de lo que hace su Gobierno si viven en zulos a precio de palacio?", ha espetado.

Rufián le ha pedido a Sánchez que deje de hablar solo para la militancia y los votantes socialistas y le ha recordado que en las elecciones generales de 2023 le votaron ciudadanos que no pertenecen a su espacio político "o por simpatía o por miedo" a que hubiera un gobierno de derechas. Entre ellos, gente que ha admitido que votaba antes a ERC, motivo por el que ha pedido que no les deje "huérfanos" y vaya más allá de sus propias bases en el nuevo rumbo que ha decidido dar a la legislatura.

El PP y la ley de amnistía

Rufián se ha dirigido también al PP de Alberto Núñez Feijóo, al que ha emplazado a responder si piensa derogar la ley de amnistía cuando llegue al gobierno. "Ha hablado de todos los socios menos de Junts. Ustedes van a gobernar, sí, pero se van a beneficiar de esa ley", ha deslizado danto a entender que los populares acabarán entendiéndose con Junts para echar a Sánchez. El dirigente republicano ha replicado también a Vox para pedirle que "se lave la boca" antes de cargar contra dirigentes como los socialistas Patxi López o Jesús Eguiguren. "Han portado ataúdes de sus compañeros mientras ustedes se escondían. Si existe la paz que existe es gracias a que hubo gente que se arremangó y negoció, así que chitón", ha dicho en defensa del papel de los socialistas en el fin de ETA.