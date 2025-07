El Govern cambiará la ley para evitar reclamar dinero a personas vulnerables que hayan cobrado ayudas por error

El Govern ha iniciado los trámites para cambiar la normativa y evitar tener que reclamar dinero a personas vulnerables que hayan cobrado ayudas por error de la administración y sin mala fe. Desde el Ejecutivo quieren impedir que se repitan episodios como el recientemente acaecido en la DGAIA, que está exigiendo el retorno de miles de euros a menores extutelados por unas transferencias que estos cobraron irregularmente. O polémicas como las que sufrieron a finales del año pasado unas 9.500 familias que estaban percibiendo la renda garantida de ciutadania (RGC) y el importe que recibían era superior al que debieren por su situación. A estas personas la Generalitat les reclamó inicialmente 71 millones de euros y acabó amnistiándolas.

El PSC ha pactado con ERC y los Comuns una proposición de ley para garantizar el derecho a una "atención adecuada y una buena administración", según ha presentado este miércoles el conseller de Presidència, Albert Dalmau. Entre la batería de medidas incluidas en este proyecto normativo destaca una modificación para vetar específicamente la capacidad de la administración para reclamar dinero a personas "vulnerables", cuando dicho dinero provenga de una prestación o ayuda pagada por la administración por error de la misma y cuando dicha ayuda sea para las "necesidades esenciales de subsistencia".

Hasta ahora la normativa obligaba a las administraciones a abrir un expediente y reclamar las cantidades si detectaba que se habían producido pagos indebidos. Aunque la formación política al mando no estuviera de acuerdo con reclamar ese dinero o las personas a las que se lo iba a reclamar pudieran pagarlo o no. Por ejemplo, el caso de los menores extutelados de la DGAIA a los que la conselleria de Drets Socials reclamó miles de euros se inicia por una investigación de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que detectó que la administración catalana había abonado 167,5 millones de euros entre 2016 y 2024 en ayudas que no debía pagar.

Es por ello que ahora el Govern se prepara para modificar la normativa y reconocer el derecho de las personas a no resultar perjudicadas por errores administrativos relacionados con prestaciones vinculadas a la cobertura de necesidades esenciales. Este miércoles los grupos han registrado en el Parlament la medida, que empieza su tramitación para ser aprobada a partir de septiembre.

En una rueda de prensa, Dalmau ha defendido que para que los servicios públicos sean “cohesionadores” hay que “transformar” la administración pública: “O colapso o reforma, y nosotros escogemos la reforma porque la administración es un garante de derechos”, ha incidido, centrando este asunto como una prioridad irrenunciable del Govern. Dalmau ha puesto en valor poder contar con el apoyo de ERC y Comuns para este anuncio, con cuyos grupos ha negociado a nivel parlamentario antes de dar el plácet gubernamental a las medidas. La previsión es que se debata y vote, por la vía de urgencia, entre septiembre y octubre en el Parlament.

"La vida de la gente ya es suficientemente complicada, tiene que ser fácil. Queremos que se trate a los ciudadanos como gente adulta, introducimos el derecho al error y el derecho a que la administración rectifique. No hay derecho a que, cuando la administración se equivoque, se persiga al ciudadano", ha apostillado.

Fin de la cita previa obligatoria

La norma pretende también habilitar una serie de mecanismos para que los ciudadanos puedan enmendar errores que hayan cometido en sus trámites con la Administración. La idea es evitar llegar a las sanciones y si el ciudadano puede demostrar que no había mala fe en su hacer, permitirle corregirlo. Hasta ahora solo la Administración tenía potestad de rectificar sus errores a través de la revocación de sus actos, pero esta posibilidad no se reconocía a los ciudadanos.

La nueva ley también pretende explicitar la confianza del Govern en los funcionarios públicos y limitar las responsabilidades exigidas o las penalizaciones a aquellos que se equivoquen a la hora de autorizar una subvención o conceder unos recursos públicos. Solo serán punibles aquellas acciones u omisiones realizadas con "dolo, culpa o negligencia grave", según explican desde Presidència. Actualmente, si no existe mala fe por parte del empleado difícilmente la Administración o los tribunales pueden exigir responsabilidades patrimoniales o penales a un funcionario que se equivoque.

Otra medida que explicita la normativa, si bien ya legalmente los ciudadanos podrían invocarla, es la supresión de la cita previa obligatoria para ser atendido en un servicio público. A finales de 2024 el conseller Dalmau se comprometió a dejar en negro sobre blanco la prohibición de no atender a alguien por no haber pedido previamente hora para ello. La medida, que ya colea desde el anterior Govern de ERC, busca dar garantías a los colectivos más vulnerables o ancianos, si bien concertar una atención por vías telemáticas seguirá siendo la principal vía de acceso a los servicios públicos y, de facto, en ocasiones la única asumible para lograr un hueco en un tiempo razonable.

Esta batería de medidas responde a la reforma de la administración que está impulsado el Govern, con el apoyo de un grupo de expertos encabezado por Carles Ramió.