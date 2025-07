Tellado se lanza a por el votante de Vox para lograr una mayoría que permita a Feijóo gobernar en solitario

Miguel Tellado fue refrendado este fin de semana como secretario general del PP, el 'número dos' de la formación bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, quien también le ha concedido poderes para "electoralizar el partido" y diseñar la estrategia de los próximos comicios. Este martes, Tellado ya ha dejado caer que su plan pasa por robar votantes a Vox, con quien no están dispuestos a formar un gobierno en coalición, para lograr una mayoría absoluta que permita a Feijóo llegar a la Moncloa sin necesidad de pacto alguno.

Tras dos días en los que la "aspiración" del líder del PP de conformar un gobierno en solitario se ha convertido en un "compromiso" -este martes Tellado lo ha verbalizado por primera vez ante un micrófono-, el reto del nuevo secretario general popular es hacer realidad esta promesa. El objetivo, ha dejado claro, es el electorado de Santiago Abascal.

"Podemos aspirar a seguir creciendo electoralmente y creo que hay una reflexión que hay que hacer hacia los votantes de centro y centro-derecha que desean un cambio. Al PP, en el año 2023, le votaron ocho millones de españoles y a Vox, tres millones de españoles. En conjunto, 11 millones de españoles. Mariano Rajoy sacó una mayoría absolutísima con diez millones y pico de votos. El PP de Feijóo aspira a volver a construir una mayoría electoral de diez millones de votos", ha explicado Tellado, en una entrevista en Onda Cero, dejando claro que su estrategia pasa por lanzarse a por los votantes de la formación de extrema derecha.

Aviso a la extrema derecha

No obstante, y ante las dudas de no conseguirlo, Tellado ha fiado parte de la estrategia a lograr, al menos, una "mayoría suficiente" que haga que Vox no condicione su apoyo a una hipotética investidura de Feijóo a formar parte del Gobierno. "Hoy, el PP, si uno analiza las encuestas, está en condiciones de obtener más escaños que Sánchez y todos sus socios juntos y, por lo tanto, eso dibuja una mayoría suficiente para gobernar. Una mayoría que han tenido otros presidentes en la historia de nuestro país y, por lo tanto, en España se ha gobernado en solitario teniendo una mayoría suficiente y no absoluta y eso es lo que deseamos", ha dicho.

Y es que, tras la ambigüedad con la que se expresó este lunes en su primer rueda de prensa desde la sede de Génova y la posterior aclaración a los periodistas elevando a la categoría de "compromiso" los deseos de Feijóo, Tellado ha pronunciado por primera vez ante un micrófono que el PP no aceptará un consejo de ministros en el que haya miembros de Vox: "Acuerdos con Vox, sí, por supuesto, y Vox en el Gobierno, no".

A continuación, el dirigente conservador ha recordado que él fue el encargado de negociar con Vox la fallida investidura de Feijóo en 2023 y que, en aquel momento, Abascal dio su apoyo "sin ninguna contrapartida, sin entrar en el Gobierno". "Yo estoy seguro de que ese contexto se puede volver a dar", ha dicho, aunque, por si el líder ultra no está ya en la misma posición, ha lanzado un aviso: "Nadie entendería que Vox fuese un impedimento para el cambio político en España, ni siquiera sus votantes".

Inmigración ilegal

Eso sí, Tellado ha dejado bien claro, como ya hiciera Feijóo, que no habrá "cordones sanitarios" contra la formación de extrema derecha, solo contra EH Bildu, y que siendo "partidos distintos" hay "asuntos claves" en los que pueden llegar a acuerdos. Ahora bien, las discrepancias siguen estando ahí. El secretario general del PP ha señalado, por ejemplo, el modelo territorial: los populares apoyan una "España plural y diversa" y Vox tiene "una vocación centralista". También la inmigración. "Las posiciones de Vox son más extremas, nosotros estamos a favor de la inmigración regular", ha dicho.

Tellado ha puntualizado que su formación no comparte con Vox que haya que realizar expulsiones masivas de los inmigrantes ilegales que se encuentran en España. "No compartimos la postura de Vox en ese sentido", ha subrayado el dirigente popular al ser preguntado por las declaraciones de dirigentes de Vox en las que defendían deportaciones masivas de migrantes. Y ahondó en que existe una legislación de extranjería en nuestro país y que lo que hay que hacer es aplicarla: "Hay mecanismos de regularización para todas esas personas que vienen a España y llevan ya tiempo conviviendo con nosotros". No obstante, Tellado ha agregado que eso "no quiere decir que no haya que luchar contra la inmigración irregular que (...) supone un problema".

Preguntado por otros dos asuntos relevantes, como la condena del franquismo y lucha contra la violencia de género, Tellado ha sido más sucinto: "El PP ha condenado el franquismo hace ya bastantes años. Con respecto a la defensa de igualdad y la lucha contra la violencia de género, nuestra postura es meridianamente clara".