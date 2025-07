El PP rechaza que Catalunya pueda recaudar el IRPF y deja la ley en manos de los socios de investidura

El Gobierno y la Generalitat ultiman un acuerdo sobre la nueva financiación catalana que, entre otras cuestiones, incluirá que Catalunya pueda recaudar su IRPF en 2026. Tal y como ha avanzado EL PERIÓDICO, esta novedad se vehiculará a través de una proposición de ley que se registrará en el Congreso de los Diputados. Pues bien, este martes el PP ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de apoyar esta iniciativa. Esto significa que, para que se apruebe, deberán alinearse otra vez todos los socios que en su día contribuyeron a la investidura de Pedro Sánchez. Y no es algo fácil.

El encargado de posicionar al PP ha sido su portavoz en el Parlament, Juan Fernández. En una comparecencia en la Cámara catalana ha asegurado que su formación es partidaria de que Catalunya tenga una nueva financiación, pero no a través de acuerdos bilaterales entre la Generalitat y Estado. Para los populares la nueva financiación tiene que acordarse en foros multilaterales como la Conferencia de Presidentes o el Consejo de Política Fiscal y Financiera en los que tengan voz todas las autonomías.

No apoyaremos esta ley porque surge de un chantaje político Juan Fernández — Portavoz del PP en el Parlament

Así, Fernández ha argumentado que esta ley para que Catalunya recaude el IRPF "surge de un chantaje político" de los partidos independentistas a Sánchez, por lo que el PP no tienen ninguna intención de entregar sus votos. El portavoz popular ha llegado a decir que esta ley es otro "gesto de corrupción política" del Gobierno de Sánchez que solo se entiende por qué el PSOE quiere mantenerse en la Moncloa a toda costa.

Lejos quedan aquellos tiempos en los que, en pleno auge del 'procés' (2012), los populares en Catalunya proponían una financiación "singular" para la Generalitat como mecanismo para contrarrestar al independentismo. Ahora el PP es un bloque en contra de cualquier posibilidad de que Catalunya tengo algún elemento diferenciado en su financiación. Este martes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tildado de "financiación ilegal" que Catalunya recaude su IRPF.

El aviso de ERC

Con los populares instalados en el 'no', ahora esta norma queda en manos de todos los partidos que apoyaron en su día la investidura de Sánchez. Esto es un amplio abanico de grupos -el PSOE, Sumar, nacionalistas vascos, Podemos, etc.- que no siempre concuerda en sus intereses. De hecho, tiene muchos problemas para funcionar como una mayoría operativa. Además, alguno de estos partidos, como el BNG y Compromís, ya han puesto en duda que Catalunya pueda aspirar a una financiación "singular" al margen del régimen común. En definitiva, que la Generalitat no tendrá fácil ver prosperar la ley del IRPF en el Congreso.

La portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella, este martes. / Marta Sierra / ACN

La nueva financiación de Catalunya la negocian el Gobierno y la Generalitat, pero en las conversaciones también tiene una influencia directa ERC, el partido que en su día puso el tema en la agenda del president. Los republicanos han admitido este martes que será laborioso tramitar esta ley en el Congreso, pero han advertido de que es responsabilidad del Gobierno encontrar los apoyos para que prospere. "Le corresponde al PSOE arremangarse para que sea viable y posible que el acuerdo se cumpla", ha dicho la portavoz de ERC en el Parlament, Ester Capella.

Le corresponde al PSOE arremangarse para que sea viable y posible que el acuerdo se cumpla Ester Capella — Portavoz de ERC en el Parlament

Este es un primero aviso de ERC de que solo considerará que el PSOE y el PSC han cumplido con el nuevo sistema de financiación si el Congreso avala esta nueva ley. A los republicanos no les valdrá, por lo tanto, que los socialistas presenten la norma y, si no se aprueba por falta de apoyos, aleguen que al menos lo han intentado. "Y si no se cumplen los acuerdos difícilmente podrá haber nuevos acuerdos", ha zanjado Capella. Además, para ERC esta ley del IRPF es solo una parte del acuerdo, también quiere un cambio en el actual modelo por el que se reparten los recursos entre comunidades.