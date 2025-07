El Parlament aplaza por segunda vez que Illa comparezca por la corrupción en el PSOE

El Parlament, a través de la junta de portavoces, ha vuelto a rechazar este martes que el president de la Generalitat, Salvador Illa, comparezca en el próximo pleno para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE. En total se han presentado tres solicitudes impulsadas por el Junts, PP y Vox que reclaman que Illa aclare si conocía o mantenía alguna relación con el presunto entramado corrupto que afecta al PSOE- Las propuestas han sido rechazadas por PSC, ERC y Comuns, después de que la representante del Govern pidiera que la comparecencia tuviera lugar en el último pleno de julio. "Previsiblemente, Illa comparecerá el 22 de julio, ha explicado al portavoz del grupo parlamentario del PSC, Elena Díaz, tras asegurar que así se había acordado en la junta por mayoría.

Es la segunda vez que se frena esta iniciativa, ya que hace dos semanas la junta también rechazó una petición similar presentada por Junts, que solo apoyaron los populares, Vox y la CUP. Entonces, la formación independentista pidió alterar el orden del día del pleno del 1 de julio para que Illa pudiera rendir cuentas sobre la crisis del PSOE. La propuesta fue tumbada por la mayoría formada por el PSC y sus socios de investidura: ERC y los Comuns. En aquella reunión, los tres grupos justificaron su negativa argumentando que el Govern les había asegurado que Illa comparecería en la siguiente sesión plenaria, prevista para el 15 de julio, alegando "problemas de agenda" en la anterior. Así lo transmitió también la representante del Govern en la Junta. Este martes el escenario ha sido idénticamente el mismo, pero con la previsión de hacerlo el 22 de julio.

El PP acusa a Illa de esconderse

Esta situación ha intensificado las críticas del grupo parlamentario del PP, encabezado por Juan Fernández, que ha vuelto a reprochar a Illa que no "dé la cara" ni aclare "si tiene o no implicación" en el supuesto entramado de corrupción. "El hecho de que se esconda de forma premeditada y reiterada no hace más que alimentar las dudas", ha señalado Fernández, quien ha calificado de "despropósito" el nuevo aplazamiento de la comparecencia y lo que considera una falta de voluntad del president de subir a responder a las cuestiones que se le planteen. "Si de verdad no sabe quién es ‘Chili’, que lo explique de una puñetera vez [...] que no esconda su incomparecencia haciéndose el ofendido", ha zanjado el dirigente popular.

Fernández se refería a un tenso episodio que se vivió en el último pleno cuando Illa y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, protagonizaron un intercambio de reproches. El líder del PPC lo acusó de haber intervenido con Koldo García -investigado por corrupción- para cerrar una compra millonaria de mascarillas con una supuesta empresaria china llamada 'Chilli', que estaría en busca y captura, todo según Fernández. La acusación se basaba en una conversación recogida en el informe de la UCO en la que Koldo menciona presuntos contactos de Illa durante su etapa como ministro de Sanidad, en plena pandemia. El jefe del Executiu respondió con contundencia: "Es completamente falso lo que ha dicho. No he hablado nunca con ningún 'Chili'", y amenazó con emprender medidas legales contra el líder del PP catalán. En el pleno anterior, a una misma pregunta, había respondido que no tenía "ni puñetera idea de quién es 'Chili'".

Esta misma semana, el president ha vuelto a defender su inocencia en una entrevista: "Que sigan revisando hasta la saciedad, no tengo nada que ocultar ni de qué esconderme [...] No sé quién es 'Chili', no hablé con esa persona que responde a ese acrónimo". También se refirió a su gestión en el Ministerio de Sanidad: "Todas las compras están auditadas. Se realizaron en momentos delicados, pero con corrección y bajo el marco del estado de alarma". Illa volvió a cargar contra las insinuaciones del PP: "Cree el ladrón que todos son de su condición. Y esto sí lo digo con base fáctica".

En la próxima junta de portavoces deberá volver a votarse la petición de comparecencia y para entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya habrá comparecido en el Congreso por el mismo caso, ya que lo hará esta semana.