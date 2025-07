Catalunya buscará recaudar el IRPF en 2026 a través de una proposición de ley en el Congreso

El modelo para una financiación singular de Catalunya empezará a dibujarse el próximo lunes en una nueva cita de la comisión bilateral Estado-Generalitat en Barcelona. Después de que el Gobierno, el Govern y ERC acordaran darse dos semanas más de margen al límite fijado inicialmente para el 30 de junio, los dos ejecutivos sentarán las líneas maestras del nuevo esquema, basado en que la Generalitat recaude y gestione todos los impuestos y en un principio de ordinalidad de la mano de una cuota de solidaridad, tal y como consta en el acuerdo que permitió la investidura de Salvador Illa. Pero no se prevé que se presente ya un cuadro final de cómo se calculará esto último y, por tanto, de cómo quedará la recaudación y entrega al Estado. Esto, se dejará para otra reunión de la bilateral alrededor de finales de año.

Pero, según ha podido saber EL PERIÓDICO, en la comisión se abordará un primer paso, que es la elaboración de una proposición de ley que se registrará en el Congreso que permita a Catalunya poder recaudar el IRPF en 2026. "Esto, va a pasar", insisten fuentes del Govern sobre el nuevo rol de la Agència Tributària de Catalunya (ATC) a partir del año que viene, consciente de que se requiere de una inyección de fondos extraordinaria para reforzar la plantilla. Esto permitiría al Govern cumplir con otro de los compromisos que adquirió con Esquerra, esta vez sí dentro del plazo, sin que antes deba tenerse atado el nuevo modelo de financiación.

En los dos gobiernos tienen claro que los posconvergentes harán valer el peso de sus siete diputados en la Cámara para intentar marcar perfil propio con la financiación, ya que llevan meses denunciando que la propuesta de los republicanos no es un concierto económico como el que reclaman, porque aunque sea singular, la ministra María Jesús Montero defiende que sea extrapolable a las singularidades de otras comunidades autónomas. Es precisamente esta la condición que ha ido imprimiendo el Gobierno cuando se le pregunta por la financiación de Catalunya, ya que al igual que hizo con la condonación de la deuda del FLA, pacta con los partidos catalanes medidas a las que después puedan acogerse otras regiones. Pero no solo Junts puede ser un escollo -aunque las fuentes consultadas ven "difícil" que puedan argumentar un 'no' a otorgar más competencias para Catalunya-, sino también el resto de las formaciones que apoyan a Sánchez, como Compromís, que se ha desvinculado de Sumar y que exige también beneficios para la Comunitat Valenciana, o Podemos, que ya se ha descolgado de la mayoría de la investidura.

El president de la Generalitat y líder del PSC, Salvador Illa, junto al presidente Pedro Sánchez el pasado 6 de junio en Barcelona. / FERRAN NADEU

El 'pressing' a Montero

Ante el terremoto político que vive el Gobierno y el PSOE tras destaparse la implicación del ya exsecretario de organización del partido, Santos Cerdán, en la trama de corrupción acotada inicialmente a Koldo García y José Luis Ábalos, las partes acordaron darse más tiempo para negociar. En el calendario pesaba el comité federal de los socialistas del pasado sábado, y la comparecencia que Sánchez hará este miércoles en el Congreso de los Diputados. La dilación en las fechas no fue un obstáculo para ERC, que llevaba semanas advirtiendo de que prefería salir con un buen acuerdo, que cumplir los plazos con un anuncio "vacío".

Mientras, el Govern ha ido presionando al ministerio de Hacienda para que respondiera a las demandas catalanas. Fuentes de la negociación confirman que el Gobierno tardó en atender a las peticiones, pese a la presión de la consellera de Economía, Alícia Romero, consciente de que debía cumplir con ERC. "La parte catalana ha hecho el trabajo", aseguran.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, con la consellera de Economia, Alícia Romero, en una reunión del Consell Executiu. / Rubén Moreno / Govern

Lo acordado hasta la fecha es el refuerzo de la Agència Tributària de Catalunya, para ir aumentando la plantilla para que esté en disposición de recaudar el IRPF cuando el encaje legal esté atado. La previsión es que la comisión bilateral del próximo lunes permita reforzar aún más este órgano para que pueda asumir la gestión de otros impuestos y se avance por este flanco siendo consciente de que el modelo tardará en llegar. Más aún cuando no está claro si la legislatura española llegará a 2027.

En la última comisión bilateral celebrada también en Barcelona, ya se acordó que compartiría la gestión del impuesto a la matriculación. Y ahora, además de muscular la hacienda catalana, el objetivo es que se formalice la financiación singular como un compromiso también del Gobierno, aunque solo sea viable por ahora impulsar una primera parte.