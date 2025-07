La nueva financiación de Catalunya se convertirá en un acuerdo "bilateral" entre gobiernos el próximo lunes

El Gobierno y la Generalitat están ultimando el acuerdo que sancionarán el próximo lunes en la comisión bilateral Estado-Generalitat sobre la nueva financiación de Catalunya. En virtud del acuerdo alcanzado con ERC para la investidura del president Salvador Illa, el ejecutivo catalán acude a la cita con la voluntad de sentar las bases del nuevo modelo, que estará basado en el principio de ordinalidad y contará con una cuota de solidaridad, y con el propósito de avanzar en el encaje legal para que Catalunya esté en disposición de recaudar el IRPF en 2026.

Como ha avanzado EL PERIÓDICO, en la cumbre en el Palau de la Generalitat se pactará que se registre en el Congreso de los Diputados una proposición de ley impulsada por ERC para que este impuesto pueda ser gestionado por la Agència Tributària de Catalunya. La consellera y portavoz del ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, ha concretado en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que en la cita también se elevará el pacto entre partidos a un acuerdo "bilateral" entre los dos gobiernos, como una forma de dar rango a la medida y de blindarla institucionalmente, un gesto que requerían los republicanos.

Que la portavoz del Govern haya utilizado el concepto de "acuerdo bilateral" no es menor teniendo en cuenta que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró a finales de junio en una entrevista al Grupo Prensa Ibérica que no se firmaría un modelo para Catalunya "al margen de una reforma" del modelo para todas las comunidades. Además, la también vicepresidenta ha defendido que el reconocimiento de las singularidades se hará extensivo al resto de autonomías y que, por lo tanto, no será una concesión exclusiva a la Generalitat gobernada por Illa.

En plena tormenta en el PSOE y en el Gobierno por la trama de corrupción que implica a Koldo García, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el Govern quiere ir con cautela y no dar nada por sentado hasta el lunes, y tampoco quiere aclarar si Illa oficiará el cónclave. Pese a esto, Paneque ha explicado que la administración catalana también contempla reforzar aún más la Agència Tributària de Catalunya para poder gestionar el IRPF, pero también otros impuestos. La consellera ha insistido en que ya se ha aumentado la plantilla durante la campaña de la renta "y así se continuará haciendo" cuando se vayan asumiendo más tributos.

Por su parte, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha enmarcado el acuerdo que se alumbrará en la comisión bilateral en la "lógica de la normalización democrática" y en el ambiente de "cogobernanza" que despliega el PSOE desde el Gobierno. "El ambiente es positivo, muy constructivo y ahora nos corresponde reunirnos con Catalunya, como por supuesto se van a seguir teniendo reuniones también bilaterales con el resto de los territorios", ha puntualizado.

La réplica a Ayuso

Aunque no suele responder desde el atril del Govern a los desafíos dialécticos de los dirigentes rivales, Paneque ha hecho una excepción con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha vuelto a cargar contra la financiación singular que negocia Catalunya. "Cada uno se define a través de sus expresiones. Ayuso vive cómoda con el ruido, la confrontación con Catalunya e intentar desestabilizar España, cosa sorprendente por sus expresiones de estima al país", ha espetado.

"Nos queremos alejar del ruido poco fértil", ha añadido la portavoz, además de invitar a la dirigente popular a "centrarse en la gestión" en su comunidad autónoma de la misma manera que lo hace el Govern de la Generalitat con el día a día de los catalanes.