El PP catalán asume que Feijóo busca a Junts y rema para que acepte una moción de censura contra Sánchez

Pactar o no con Junts siempre ha sido un terreno pantanoso para el PP catalán, que hasta ahora evitaba pronunciarse con claridad y remitía la decisión a la dirección nacional de Alberto Núñez Feijóo. La única excepción era el líder del PPC, Alejandro Fernández, abiertamente contrario a cualquier acercamiento a los posconvergentes. Estas diferencias internas habían mantenido en silencio a la formación en Catalunya, especialmente a su portavoz en el Parlament, Juan Fernández, que se resistía a evidenciar discrepancias dentro del partido. Ahora esto ha cambiado e incluso el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha recordado que habló con el líder de Junts y expresident, Carles Puigdemont.

Tras el congreso nacional del PP celebrado este fin de semana y con una nueva hoja de ruta política que no descarta pactos con Junts, Albiol ha defendido que se normalice la relación y los acuerdos con Junts, y ha explicado que "hace tres o cuatro meses" habló "de forma muy correcta" con Puigdemont en el Parlamento Europeo, aunque ha rechazado que dirigentes del partido a nivel estatal se reúnan con él en Waterloo para negociar, como exigen los poscovergentes como requisito para sentarse a dialogar.

En una entrevista en TV3, Albiol ha instado a Junts a que "escuche a sus votantes" y respalde una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para convocar ya unas elecciones tras el estallido de una presunta trama de corrupción en el PSOE. "Hay una rama de Junts a la que no le gusta lo que se vive ahora, esta inestabilidad, ser copartícipes de los espectáculos que se viven estos últimos meses. Esto me lo han dicho algunos dirigentes", ha asegurado. "Tengo contacto con personas y dirigentes de Junts, creo que se puede hablar con Junts. Por qué no nos podemos poner de acuerdo con Junts para bajar los impuestos o con políticas sociales", ha argumentado.

Eso sí ha recalcado que esto no implica celebrar un encuentro con el expresident en Bélgica. "El PP no puede llegar a este extremo, es una persona huida de la justicia. No es un cordón sanitario, es una cuestión de forma y de dignidad institucional. Si quieres ser presidente del Gobierno no puedes ir a rendirle pleitesía con una foto que sería humillante", ha puntualizado. Por su parte, el portavoz catalán también ha salido a avalar, pero con tono moderado, posibles acuerdos con Junts y también ha instado al partido a sumarse a una moción de censura contra Sánchez en el Congreso: "Necesitamos a Vox y a Junts", ha afirmado en una entrevista en RTVE. El cónclave popular también ha confirmado que el partido no impondrá cordones sanitarios a la extrema derecha.

Fernández ha aprovechado la comodidad con esta nueva línea discusiva que asume el PP catalán para emplazar a los posconvergentes a dar un paso adelante y apoyar esta "medida de regeneración democrática". De hecho, ha advertido de que no hacerlo hace a los dirigentes de Junts "cómplices" de la corrupción que salpica a exdirigentes del PSOE: "Si no lo hacen [dar apoyo] es que ahora mismo los socios están más por tapar la corrupción que por hacer caer el Gobierno", ha deslizado.

Si bien se ha referido a la "gravedad" de que el exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y otros exdirigentes, estén señalados por la UCO como posibles responsables de esta trama de corrupción, desde el PP catalán llevan días tratando de aterrizar este escándalo a Catalunya, alimentando la idea de que el president de la Generalitat, Salvador Illa, podría estar implicado. El propio líder catalán, Alejandro Fernández ha pedido dos veces explicaciones al president en el Parlament para que aclare quien es 'chili', aludiendo a una supuesta empresaria china en búsqueda y captura, todo según Fernández, con quien Illa, de acuerdo con la versión del popular, habría mantenido contactos para la compra de mascarillas durante la pandemia, cuando el socialista dirigía el Ministerio de Sanidad.

El 'chili' y la comparecencia de Illa

El líder socialista zanjó rápidamente la polémica asegurando en sede parlamentaria que desconoce quién es está persona y amenazando al dirigente del PPC a emprender medidas legales si no retiraba esas acusaciones. Fernández se negó a hacerlo, como comunicó en redes sociales posteriormente, e Illa, este lunes en una entrevista, ha vuelto a reafirmar su inocencia y su voluntad de ir a los tribunales. "Que sigan revisando hasta la saciedad, no tengo nada que ocultar, nada de que esconderme [...] no sé quién es 'chili', no hablé con esta persona que responde a este acrónimo", ha apuntado.

El portavoz del PP, lejos de rebajar la tensión, ha subido el tono y ha incidido en su malestar por la "cercanía" entre Illa y el presidente del Gobierno. Así, ha insinuado que Illa formaba parte del núcleo duro de Sánchez durante su carrera para ganar la presidencia del partido en 2014, bajo lo que ya se conoce como la "banda del Peugeot", el círculo de confianza del líder socialista, entre los que estaban Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, todos salpicados por corrupción. "Illa formaba parte de la banda del Peugeot, no iba en el coche, pero iba fuera poniendo las indicaciones", ha declarado Fernández. Seguidamente, ha sustentado su hipótesis, diciendo que Sánchez lo "premió" con un ministerio y una candidatura a la Generalitat y recordando que ambos se fueron de viaje a Canarias el año pasado, después de que Illa fuera investido president.

Por todas estas razones y por la posible relación con 'chili', el portavoz popular ha exigido a Illa que comparezca en el Parlament para dar explicaciones. "Si no tuviera nada que esconder, ya habría dado explicaciones", ha añadido Fernández. Y tras eso ha sido contundente: "Está teniendo tiempo de construir un relato que no se ajusta a la realidad".