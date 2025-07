Junts se suma al plan de la CUP para una ley que blinde el catalán en las aulas y esquive la sentencia del TC sobre el 25%

Junts y la CUP lo dejaron claro cuando se negaron a firmar el Pacte Nacional per la Llengua: su desmarque no implicaba dejar de trabajar o colaborar para garantizar la protección del catalán, un ámbito en el que sí estaban dispuestos a apoyar iniciativas y acuerdos. De hecho, lo que criticaban entonces era que el pacto no incluía una estrategia clara para hacer frente a una posible sentencia pendiente del Tribunal Constitucional que pueda obligar a impartir al menos un 25% de las clases en castellano en las aulas catalanas.

Con ese argumento como base, ambos grupos han unido fuerzas este lunes para pedir que la proposición de ley registrada por la CUP para garantizar el catalán en las aulas se tramite por la vía de urgencia. La iniciativa pretende blindar el uso del catalán como lengua vehicular en el sistema educativo catalán, en previsión de un inminente pronunciamiento del TC que podría modificar el actual marco legal. Junts y la CUP han presentado su solicitud para que se tramite por la vía más rápida.

La proposición, registrada por la vía de lectura única, regula los usos lingüísticos en los proyectos educativos de centro y busca reforzar el modelo de inmersión lingüística. Según el texto, el catalán -y el aranés en Arán- debe ser la lengua habitual de enseñanza y socialización en todos los centros sostenidos con fondos públicos, sin excepciones basadas en porcentajes u opciones individuales.

El texto parte del principio de que cualquier decisión sobre el uso de lenguas en el ámbito educativo debe responder únicamente a criterios pedagógicos y de aprendizaje. En este sentido, fija medidas como la evaluación anual del uso real del catalán en las aulas, la revisión sistemática de los proyectos lingüísticos de cada centro y la activación de medidas correctoras cuando no se cumplan los objetivos.

Junts y la CUP, en un comunicado, aseguran que esperan recabar el apoyo de otros grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces de este martes, para que el trámite pueda prosperar y el debate se celebre en uno de los dos plenos que quedan antes del receso estival. De hecho, la semana pasada el Parlament aprobó una moción de los cuperos que precisamente comprometía a los grupos parlamentarios a blindar por ley el catalán en la escuela si el Constitucional avala el 25% de castellano. El texto, en este punto, recibió el 'sí' de Junts, ERC, Comuns y CUP, el rechazo de PP y Vox y la abstención del PSC.

La intención es que la ley pueda aprobarse antes de que termine el actual periodo de sesiones, es decir en algunos de los dos plenos de julio, con el objetivo de que entre en vigor con celeridad y pueda anticiparse al dictamen del Tribunal Constitucional.

En caso de aprobarse, la norma derogaría la ley 8/2022 y el decreto ley 6/2022, y encomendaría al Govern la puesta en marcha, en un máximo de seis meses, de los mecanismos necesarios para aplicar el nuevo marco, incluidos recursos para dotar a la agencia de evaluación de personal y herramientas para su funcionamiento efectivo.