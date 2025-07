El Govern admite que no ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno para trasladar la comisaría de Via Laietana

El Govern admite que no ha logrado por ahora un acuerdo para el traslado de la comisaría de la Policía Nacional de la Via Laietana, como reclaman desde hace décadas las entidades memorialistas. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, asegura en una entrevista en Europa Press que, pese a que lo solicitó por escrito al Ministerio del Interior, el posicionamiento de Fernando Grande-Marlaska es partidario de mantener al cuerpo policial en el mismo edificio. De hecho, está pendiente también que la prefectura sea declarada como lugar de memoria, como prometió el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Espadaler afirma que conoce y comprende "perfectamente" la demanda que hacen las entidades, que incluso han planteado una ubicación alternativa para la policía, pero que no obtiene por ahora una respuesta afirmativa por parte del Gobierno. "No hemos llegado todavía a un acuerdo en este sentido. Seguiremos trabajando, pero aquí la única alternativa es que haya un acuerdo entre el Govern de Catalunya, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Barcelona", asegura. Y es que el ejecutivo catalán se abrió al traslado del cuerpo siempre y cuando haya una entente entre las tres partes.

"Infravaloración de la democracia"

Espadaler reconoce que le preocupa muchísimo la "infravaloración de la democracia entre los jóvenes". Subraya que el 16% de los hombres entre 18 y 25 años, según el último sondeo anual del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), prefiere un régimen no democrático como solución a algunos asuntos, por lo que han decidido enfocar algunas de las acciones de memoria democrática para interpelar a los más jóvenes.

Con motivo de la conmemoración de la muerte del dictador Francisco Franco, desde la Conselleria de Justicia se han organizado más de 50 actos en toda Catalunya en lo que va de año, aunque los más emblemáticos, como la inauguración del memorial del Camp de la Bota o el homenaje a Lluís Companys, se producirán en el último trimestre del año. Añade que la orientación de estos actos mira también hacia los más jóvenes con la intención de transferirles la memoria democrática que "tiene el rigor de la memoria histórica, pero tiene también un cometido, que es el no repetir, el nunca más, ni aquí ni en ninguna parte", ha subrayado el conseller.

"Debemos conservar esta memoria viva, transmitirla a las nuevas generaciones, para que sean críticas, evidentemente, pero que tomen conciencia del valor de la democracia, que por la democracia muchas personas perdieron la vida, los bienes y la libertad, y que esto no es gratuito, que la democracia no es un bien que nos ha venido dado gratuitamente y que es permanente. No, no, no. Hay involuciones", avisa.