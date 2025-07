Los Comuns elegirán en los próximos meses "el tándem" que aspirará a recuperar la alcaldía de Barcelona en 2027

Barcelona en Comú, el partido con el que Ada Colau alcanzó la alcaldía de Barcelona en el año 2015, se ha propuesto volverlo a hacer. Volver a ganar la alcaldía de una ciudad que gobernaron durante ocho años y cuyo mando acabaron perdiendo en las elecciones municipales de 2023. La cuestión es quién encabezará ahora el reto, teniendo en cuenta que hace ya nueve meses que Colau se despidió de la política. El congreso que la formación ha celebrado este fin de semana se ha centrado en dotar de contenido el proyecto y en fijar la estrategia, pero conscientes de que les falta resolver la carpeta del liderazgo han anunciado que en los "próximos meses" celebrarán unas primarias en las que escogerán "el tándem" que se pondrá al frente. La idea con la que parten es que esa votación se celebre antes de finales de año.

El anuncio no es menor. Significa que, por un lado, el partido quiere afrontar con tiempo la elección del cabeza de lista y consolidarlo con más de un año de antelación para que pueda ejercer de alternativa a Jaume Collboni. Y, por el otro, denota que los Comuns, que reconocieron la dificultad de suplir el vacío que dejó la marcha de Colau, apuestan ahora por una coralidad. La exalcaldesa no ha cerrado nunca la puerta del todo a regresar, pero asegura no tenerlo por ahora en mente. "Solo me plantearía volver si realmente fuera muy útil en algo puntual", aseguró hace un mes y medio.

Un frente de izquierdas de partidos y entidades

Más allá del anuncio de esas primarias que se pondrán en marcha, los Comuns han abrazado en su congreso la necesidad de tejer un "frente amplio" de izquierdas, tanto con formaciones como la CUP y ERC, como con movimientos sociales. "La fuerza y la potencia de un proyecto político se puede medir por los puentes, vínculos y alianzas que tenemos con otros espacios. Son tiempos de alianzas y de frentes amplios", ha defendido la coordinadora nacional de Catalunya en Comú y concejal en Barcelona, Gemma Tarafa. "Hablemos con ellos, con Laure Vega (CUP), con Joan Tardà (ERC), con los que votan socialista", ha añadido el diputado de los Comuns en el Congreso Gerardo Pisarello, que ha advertido que esa cooperación no va de "cerrar una lista deprisa y corriendo", sino de "luchar y bailar juntos".

"Damos el pistoletazo de salida a una propuesta amplia, inclusiva y transversal para ganar la alcaldía de la ciudad", ha asegurado también el portavoz de Barcelona en Comú, Max Cahner, junto a la concejal Jess González, que ha subrayado que la clave del éxito está en que ese frente vaya más allá de los partidos de izquierdas y vincule a las entidades.

Que hay una vocación aglutinadora del espacio se ha hecho también visible con la proyección de un vídeo en el que han participado tanto la líder de Sumar, Yolanda Díaz, como la de Podemos, Irene Montero, o el de IU, Antonio Maíllo, entre otros, para trasladar un mensaje de apoyo al proceso de Barcelona en Comú para tratar de recuperar la alcaldía de Barcelona.

Janet Sanz, líder del partido en el Ayuntamiento de Barcelona, ha llamado a trabajar para convertirse en el referente de los votantes progresistas de la capital catalana, de la gente "decepcionada, indignada y cabreada" ante un gobierno de Collboni que "se rinde ante los lobis', y también de todos aquellos que quieren que la vivienda sea un derecho garantizado o que rechazan una ampliación del aeropuerto de El Prat que ha tachado de "barbaridad".