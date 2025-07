Los Comuns abogan por un "frente amplio" de izquierdas en Barcelona para las elecciones municipales de 2027

Barcelona en Comú celebra su primer congreso este fin de semana, un conclave concebido como una puesta a punto para las elecciones municipales de 2027. Con la incógnita de quién será la próxima cabeza de lista después de que Ada Colau dejara la primera línea de la política, el partido ha hecho un llamamiento a configurar un "frente amplio" de las izquierdas "transformadoras" para tratar de recuperar la alcaldía de la capital catalana.

Así lo ha asegurado el portavoz de la formación, Max Cahner, en una atención a los medios previa al inicio del congreso en el centro cívico de Cotxeres de Sants. No ha concretado si la propuesta implica impulsar una candidatura conjunta con formaciones como la CUP y ERC, pero sí que se ha mostrado dispuesto a crear "espacios de encuentro". La misma Colau, que por ahora no se plantea volver a ser candidata, se ha expresado también en esta línea y ha argumentado que se trata de una demana que le hacen llegar los ciudadanos con frecuencia. Barcelona en Comú, ha recordado, "no nació para ser un partido al uso", sino una "unión de fuerzas" de mucha gente.

El objetivo, ha asegurado Cahner, es tejer una "alternativa al modelo elitista" de ciudad que, a su juicio, encabeza el alcalde Jaume Collboni, y que por ello han abierto un diálogo con actores políticos, sociales y vecinales de Barcelona. No se trata, ha precisado, de la configuración de candidaturas electorales, sino de tener un "horizonte compartido" entre las izquierdas y los movimientos sociales. Justamente esta semana la CUP de Barcelona ha abogado por presentar una candidatura sin siglas, a lo que el portavoz ha respondido que comparten la necesidad de encontrar "espacios de entendimiento", aunque sin renunciar a su identidad. "Ahora mismo no estamos en el proceso de plantar un cambio de nombre", ha asegurado.

Alegato contra la corrupción

Justo en el mismo fin de semana en el que el PSOE celebra su comité federal para reconfigurar su dirección tras la traumática salida de Santos Cerdán de la secretaría de organización, los dirigentes de los Comuns han cargado también contra los "escándalos de corrupción inacceptables" que han salpicado tanto al PSOE com al PP y han reivindicado que "no todos los partidos son iguales" y que ellos son un ejemplo de que "hay otra manera de hacer política".

Gemma Tarafa, coordinadora de Catalunya en Comú, ha sacado pecho de formar parte de un "espacio político con corrupción cero" y ha insistido que en Madrid han trasladado al PSOE que hacen falta medidas "contundentes" para poner fin a esa corrupción y dar un giro a la legislatura que incluya medidas sociales para que el mandato compartido con Sumar y con los socios de investidura "continúe teniendo sentido". Los Comuns han anunciado esta semana que se personarán como acusación popular en la causa penal por la que Cerdán está en estos momentos en la cárcel, iniciativa a la que podría adherirse Sumar.