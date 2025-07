Santos Cerdán, en prisión, directo | Última hora de su ingreso en la cárcel de Soto del Real y reacciones de Pedro Sánchez, PSOE y resto de partidos

Sumar insta al Gobierno a comprometerse con la agenda social y contra la corrupción

Tras el encuentro en el Congreso, de algo más de horas, el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha lamentado que no se hayan logrado avances concretos y ha asegurado que su socio de Gobierno no es consciente "de la gravedad de la situación" tras el encarcelamiento de Santos Cerdán por el caso Koldo. La formación Sumar ha propuesto medidas a aplicar con urgencia y que se resumen básicamente en una ley integral anticorrupción, endurecer el Código Penal y prohibir indultos a corruptos. También apuntar a las empresas que fomentan la corrupción. En materia social, Sumar propone hasta el 2027 la prórroga obligatoria de contratos de alquiler, impulsar una ley que establezca duración indefinida para los contratos de alquiler con actualizaciones según la inflación y reforzar la protección del inquilino contra cláusulas abusivas. Asimismo, aboga por prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no se va a residir en ellas al menos cinco años y prohibir los alquileres turísticos en esas áreas. Y un Plan Estatal de Vivienda 2026-2029 con una inversión anual del 1% del PIB a través de empresas públicas, por ejemplo. Por otro lado, el documento plantea medidas de conciliación como ampliar los permisos de nacimiento de 16 a 20 semanas, remunerar cuatro de las ocho semanas de permisos parentales de cuidados y activar una prestación universal por crianza que extienda la ayuda de 100 euros mensuales hasta los seis años del menor, con un coste total estimado de 990 millones de euros. También que el Estado aporte el 50% en Dependencia y que se atienda las obligaciones presupuestarias de la ley para mejorar la vida de las personas con ELA, entre otras medidas sociales.