Las ponencias evitan los temas espinosos y endurecen el ideario del PP

Este viernes por la tarde empieza en uno de los pabellones de la feria de Ifema (Madrid) el 21º congreso del PP, que acabará con Alberto Núñez Feijóo reelegido como presidente del partido. Es un cónclave atípico: extraordinario por los plazos (más cortos de lo reglamentario) aunque ordinario por incluir debates (menos y más limitados de lo que sería habitual). Cuando Feijóo decidió convocar el congreso, decidió que hubiera dos ponencias, una política y otra de estatutos. Extrañamente, para el dirigente de un partido que se jacta de ser “el mejor gestor” dejó fuera la económica. Propuso elaborar solo dos textos a los que los compromisarios (los representantes de los afiliados) han podido presentar enmiendas.

El termómetro para saber si la vida de un partido está más o menos caldeada se refleja bien en el número de enmiendas. Esta vez se han presentado 1.115, que se empezarán a debatir el viernes por la tarde en Ifema. En el congreso que organizó Mariano Rajoy en 2017, el último ordinario, se registraron más de 4.000. No tiene nada que ver el contexto. Si Rajoy estaba de salida y con una imagen muy dañada por la corrupción en el PP y la presión de Ciudadanos, Feijóo está ahora de entrada, supuestamente, y los escándalos al que acechan es al PSOE. La paz orgánica la ha logrado gracias a Isabel Díaz Ayuso quien, después de amagar con presentarle batalla por el modelo de primarias, ha acordado con él aplazar esas diferencias para más adelante y no quitar el foco a la debilidad de Pedro Sánchez debido especialmente a las comisiones ilegales que se habrían llevado sus dos exsecretarios de organización, José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

La ponencia política del congreso, cuya elaboración ha correspondido a Juanma Moreno y Alfonso Fernández Mañueco (presidentes de la Junta de Andalucía y de Castilla y León); a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y a la eurodiputada Alma Ezcurra, ha recibido 888 enmiendas. Las ideas más importantes reflejadas negro sobre blanco dejan constancia de que el PP no se cierra a pactar con Vox ni siquiera en el Gobierno central (ya lo había hecho en ayuntamientos y autonomías), del endurecimiento ante la inmigración y de la asunción oficial de que hay “denuncias falsas” cuando se habla de violencia machista, un elemento al que siempre alude la ultraderecha.

Estos tres elementos dejan claro el proceso de derechización que el PP, como han hecho otros partidos hermanos en el resto de Europa, está viviendo desde la consolidación de Vox en España.

Los populares abren la puerta a Vox a escala nacional y asumen que hay "denuncias falsas" de violencia machista, en línea con la ultraderecha

De la ponencia política, por omisión, también llama la atención que los populares no hayan querido abrir heridas abordando temas como el aborto o la eutanasia, siempre espinosos en un partido que incluye a liberales, conservadores y también democratacristianos.

Adiós al “bilingüismo cordial”

Antes de llegar al congreso, los propios ponentes se han autoenmendado unas líneas de la ponencia política en las que abordaban el tema educativo. “Aseguraremos que en la legislación nacional se garantice el aprendizaje completo del español”, afirmaba el texto. Después de ir a una entrevista en EsRadio, con Federico Jiménez Losantos, preguntarle por este tema y sugerirle el cambio, Feijóo aceptó. Dijo que cambiaría la preposición “del español” por “en español”. Según ‘El Mundo’, el nuevo redactado recoge “el derecho constitucional de recibir enseñanza en español en todas las etapas del sistema educativo y en toda la nación”. Además, los populares han eliminado del siguiente párrafo la famosa expresión “bilingüismo cordial” que tanto celebraba hasta ahora Feijóo que había impulsado en Galicia.

A falta de que se conozcan al detalle las enmiendas presentadas el mismo viernes en el congreso, algunos han querido anunciarlas previamente. Ha sido el caso de Alejandro Fernández, que quiere que quede escrito en el documento que el PP no alcanzará “pactos de gobierno” con formaciones que busquen “subvertir el orden constitucional”, en referencia a Junts, al que no cita.

Respecto a la ponencia de estatutos, que ha recibido 227 enmiendas, lo más llamativo ha sido el freno de mano que ha echado Ayuso para no aparecer como un elemento disruptivo en pleno congreso presentando enmiendas al modelo híbrido de primarias que ha planteado Feijóo (le quita poder a los afiliados, pero no evita que pueda haber alianzas posteriores). El estallido del escándalo Cerdán ha facilitado al líder del PP llegar a un acuerdo tácito para no hacerse daño y ambos han acordado dirimir las diferencias más tarde. Toda la atención tiene que ser para la corrupción en el PSOE, no para las diferencias internas de los conservadores.

En el siempre polémico apartado de incompatibilidades, se restringe la acumulación de cargos y se ponen algunos límites más aunque se da la vía de escape de que haya “excepciones” en “supuestos extraordinarios” por el comité ejecutivo nacional.

En busca del voto inmigrante

El elevado número de inmigrantes que viven en España, más de 6,8 millones, ha llevado a los ponentes del texto de estatutos (los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de Extremadura, María Guardiola; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Dani Sirera) a proponer la creación de un Consejo de Nuevos Españoles. Será un “órgano consultivo” del PP que tendrá como objetivo “incentivar la acción electoral entre los colectivos inmigrantes residentes en España” para que se acerquen al partido y acaben cogiendo su papeleta cuando voten.