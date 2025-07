Santos Cerdán, en prisión, directo | Última hora de su ingreso en la cárcel de Soto del Real y reacciones de Pedro Sánchez, PSOE y resto de partidos

Illa señala que Cerdán entró en prisión sin ser militante del PSOE: "No todos pueden decirlo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha señalado este martes que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ingresó este lunes en prisión provisional por su supuesta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo sin ser ya militante del PSOE: "No todos pueden decirlo". Durante su intervención en la sesión de control al Govern en el Parlament, y a preguntas del portavoz de los Comuns, David Cid, ha afirmado que se trata de una situación "muy desagradable y dolorosa" para su partido, y ha recordado que Cerdán tiene derecho a su defensa y a la presunción de inocencia, y ha aplaudido la reacción del PSOE. "Expulsado del Partido Socialista. Por tanto, reacción contundente. Sí, ya pueden reírse. No todos pueden decir esto. No todos pueden decirlo. Reacción contundente. Y hasta el final. Hasta el final", ha subrayado. Cid ha considerado que ante esta situación "no es suficiente" la reacción del PSOE, y cree que hacen falta medidas efectivas en la lucha contra la corrupción y para acelerar la agenda social por parte del Govern y del Gobierno de España.