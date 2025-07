“Putas”, “cocainómanos” y “derecho de pernada”: el caso Cerdán-Ábalos embarra el pleno de las Corts Valencianas

Nuevo escándalo en las Corts Valencianas, con palabras gruesas e insinuaciones personales. El terremoto por el presunto caso de corrupción que ha dejado en shock al Partido Socialista y al Gobierno de España se ha convertido en munición constante para el Consell, que tiene literatura judicial de sobra para bloquear cualquier crítica de la oposición de izquierda en los debates parlamentarios.

Así se está viendo en el pleno de las Corts que se celebra entre el miércoles y el jueves en Valencia, donde las citas y referencias a los pasajes más escabrosos del caso Koldo, Ábalos y Cerdán han sido constantes. La bronca, por momentos, ha sido monumental, con referencias directas y personales, reproches cruzados entre las bancadas conforme ha crecido el voltaje del debate, que también incluía dos propuestos de modificación de leyes contra la prostitución.

Ha ocurrido, por ejemplo, durante el debate para aprobar un decreto ley para reactivar la empresa pública Ciegsa. Tras las críticas socialistas a la recuperación de la empresa pública que construía colegios -”el paradigma de la corrupción de Camps”- la portavoz popular Beatriz Gascó ha señalado: “Ustedes tienen vergüenza de hablar de enchufados, con lo que estamos viendo de cuñadas, hermanos, primos, esto parece una cena de Navidad. No puede ni hablar de enchufados ni de ninguna otra cosa. Mientras hablaban de Ciegsa, su partido se lo gastaba en prostitutas, en pisos para sobrinas, y está en informes de la UCO, donde se lee como se rifan mujeres. Da verdadero asco. Menos superioridad moral”.

"Putas y fiestas"

Ha sido solo el principio del debate, que ha ido acumulando reproches. En el turno sobre otro decreto de medidas fiscales, la popular Mari Carmen Contelles ha vuelto a la carga aireando el escándalo que daña también a los socialistas valencianos, por la presencia del exministro Ábalos: “No nos pueden dar lecciones de gestión. Mientras subían impuestos, Ábalos y cia se gastaban dineros de todos en putas y fiestas”, ha llegado a decir.

Contelles ha hecho una apelación directa a la diputada socialista Mercedes Caballero, próxima al exministro. “No tienen autoridad moral. Tienen un currículum que 'fa pudor', y tú, Mercedes, que estabas cerca de Ábalos, seguro que notabas ese 'pudor'”, ha espetado. La presidenta de la cámara, Llanos Massó, no la ha dejado responder por alusiones.

Con otro punto del orden del día, tan alejado del asunto Cerdán como el decreto de Nueva Planta (PP y Vox van a rechazar una proposición de ley para que el Congreso derogue el decreto de 1707 que acabó con el autogobierno valenciano) también han seguido las chanzas. El diputado Alejo Font de Mora, del PP, ha bromeado: “Puestos a restaurar el derecho medieval, a Pedro I le va. Quiere el dominio absoluto, quiere acabar con la división de poderes”. Y ha añadido: “Puestos a restaurar, igual hasta encuentra a un exsocialista dispuesto a recuperar el derecho de pernada”.

Aprovechando que se hablaba de tarifas del metro, Vox también ha dicho la suya: “La gente necesita transporte para atender sus necesidades. Me gustaría saber cómo puede haber partidos políticos que sigan apoyando un gobierno lleno de sinvergüenzas, puteros y cocainómanos”, espetó Miguel Pascual.

Alusiones personales

Las risas de la bancada popular han tornado en bronca cuando, en el último punto de la mañana se ha abordado la modificación de dos leyes (de carreteras y espectáculos) para poner coto a la prostitución. Estas propuestas, del PSPV, estaban en un cajón desde hace casi dos años, pero el PP las reactivó hace unas semanas, coincidiendo con la publicación de los audios escabrosos de Koldo y Ábalos sobre mujeres.

PP y Vox han bloqueado los dos cambios legales, pero se trataba de llevar el asunto al pleno y ha causado ruido. “Cuánta hipocresia. Aparenta el PSOE está preocupado por la prostitución. “No he visto un tío con tanta sobrina”, decía la diputada Ángeles Criado (Vox) sobre Ábalos.

Rosa Peris, diputada socialista encargada de Igualdad, ha criticado: “¿Además de reproche moral, que yo también los hago a los audios, están dispuestos a hacer un reproche legal, a que sancionemos y modifiquemos las normas para que los puteros no sigan explotando a las mujeres? No, la respuesta es obvia. El PP dice no a multar a los puteros. Quiere hablar de Koldo o Ábalos. Si hay algo que me repugna más que un putero de derechas es un putero de izquierdas. Esto no va de ideología, va de derechos de las mujeres, y ustedes las van a dejar tiradas en las cunetas de la C. Valenciana”.

Rosa Peris, del PSPV. / José Cuéllar/Corts

Verónica Marco, que ha defendido la posición contraria del PP, ha hurgado en la herida: “Estas dos reformas legislativas no protegen a las mujeres prostituidas. Han presentado estas leyes para sacarlas de las carreteras pero se las llevan a pisos de lujo en Madrid pagado con dinero público. Puteros hay en todas partes pero solo los socialistas lo hacen con dinero publico. Menos postureo y menos leyes teatrales”. Y ha abierto el melón de las alusiones personales: “Todos sabemos que Diana Morant le debe el puesto al que hoy duerme en la cárcel. Sabemos que Ábalos era amigo personal de alguna de sus señorías”.

Camarero y Marco

Es ahí cuando la bronca se ha disparado, cuando la socialista ha respondido a Marco (PP): “Se preguntaba a quién le deben los puestos las mujeres. No voy a decir que usted le debe el puesto a Serafín Castellano. Ni voy a decir que Susana Camarero le debe el puesto a Eduardo Zaplana, con el que tenía una relación especial. Lo que no quieran para ustedes no lo hagan con las otras”.

Los decibelios han crecido, con gritos entre las bancadas. Desde la tribuna, el vicepresidente de la cámara reprochaba a Peris: “Me parece lamentable en una persona feminista como tu”.

La socialista contraatacaba, con referencias a las traductoras rumanas del caso Emarsa, o las “cinco tías impresionantes” de audios del caso Gürtel. “Menos lecciones y mas leyes”. La popular ha respondido a Peris: “Lo que hoy ha hecho no lo esperaba. Sus insultos no me rebajan ni a mi ni a la vicepresidenta, la califican a usted. Usted se piensa que inventándose cosas es suficiente para tapar toda su basura. He venido a defender la dignidad de las mujeres no a insultarla a usted”, ha concluido el debate.